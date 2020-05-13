沈抖解密百度移动新生态 加码在线服务 打造超级APP

中关村在线消息：“万象”2020百度移动生态大会（简称“万象大会”）今日召开，百度执行副总裁沈抖在会上整点解读了百度移动生态核心战略，并表示百度将持续加码服务和知识直播，全面扶植创作者。





沈抖详解百度移动生态 加码服务和知识直播

沈抖指出，今年百度将重点打通多个百度系产品，让创作者一次创作就能连接10亿百度系用户，同时以智能小程序等为核心抓手进一步深耕服务能力建设。

针对业界关注的百度直播，沈抖表示，百度做的是以信息和知识为核心的直播，因为搜索用户有更明确的信息和知识需求，这是百度直播不同于其他直播的根本。

百度称，过去一年，AI作为百度的核心优势，也成了百度移动生态产品用户增长的核心驱动力之一。目前语音技术、图像技术、人脸识别、知识图谱等为代表的AI技术在百度移动生态产品的应用已全面铺开。不仅百度官方使用，智能小程序开发者也可以根据产品创意需要调用百度AI技术能力。

百度还发布了八大创作者扶持计划，称与创作者共建良性移动生态，聚焦移动用户的信息和服务需求。





百度移动生态高速成长 ZOL积极参与百度变革

百度称，过去一年，依托AI作为护城河，百度移动生态产品用户增长迎来了新的高峰。百度公开数据显示，百度App 日活目前已突破2.3亿，人均使用时长增长30%，服务次数增速超30%；百家号的原创内容增长122%，百万粉丝作者增长98%；智能小程序的月活用户数也达到5亿。

另外，百度援引据第三方调研机构QuestMobile统计，今年一季度，百度App月活用户数达5.36亿；在疫情高峰阶段，每天通过百度搜索和信息流获取信息的用户日均超过10亿人次。

百度称，目前百家号创作者已突破300万，好看视频有80万媒体机构及PUGC创作者，入驻的智能小程序数量也超过42万；百度知识垂类目前更是拥有2.2亿内容创作者，包括6万合作机构和5万专家学者。





在这里，ZOL作为作为中国最大的科技媒体，过去十五年一直和百度有着深入的战略合作，并在2019年时，就深度参与到了百度移动生态变革之中。

在这期间ZOL也完成了自己的蜕变，即从科技媒体内容提供商升级到百度智能小程序，科技生态代运营商的角色。

与此同时，ZOL也依托百度移动生态高速成长所带来的红利，再次巩固了自身地位和行业影响力。ZOL的百家号月度用户推荐量及阅读量都已经突破十亿大关；ZOL的主站小程序月活突破2000万，ZOL上线代运营的科技企业百度智能小程序也已经突破1100家。





另外在本届百度万象大会上，ZOL还荣获了“年度影响力机构”万象大奖。

百度移动生态 全面扶植创作者

百度沈抖表示，百度将全面打通百度App、爱奇艺、百家号、智能小程序、好看视频、百度百科等所有百度系移动产品，让创作者能够跨平台运营。同时八大创作者扶持计划，称与创作者共建良性移动生态，聚焦移动用户的信息和服务需求。

这里ZOL作为百度移动声中重要的科技内容提供商，将依旧为百度的亿万网友提供最鲜活优质 的科技内容、服务与交易，并携手百度帮助中国上万家科技企业全面转型移动互联网。

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