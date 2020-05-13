百度万象大会：AI深入移动生态，与创作者共谋信息和知识红利

中关村在线消息：今日“万象”2020百度移动生态大会（简称“万象大会”）正式召开。会上，百度集团执行副总裁沈抖强调，百度移动生态的核心是信息和知识，今年百度将重点打通多个百度系产品，让创作者一次创作就能连接10亿百度系用户，同时以智能小程序等为核心抓手进一步深耕服务能力建设。而针对业界关注的百度直播，沈抖表示，百度做的是以信息和知识为核心的直播，因为搜索用户有更明确的信息和知识需求，这是百度直播不同于其他直播的根本。

（沈抖介绍百度移动生态新策略、新方向）

过去一年，AI作为百度的核心优势，也成了百度移动生态产品用户增长的核心驱动力之一。据介绍，目前语音技术、图像技术、人脸识别、知识图谱等为代表的AI技术在百度移动生态产品的应用已经全面铺开。而且不仅百度官方使用，智能小程序开发者也可以根据产品创意需要调用百度AI技术能力。

此外，百度还发布了八大创作者扶持计划，与创作者共建良性移动生态，聚焦移动用户的信息和服务需求。

移动生态升级一周年，AI深入、百度App日活超2.3亿

百度移动生态从去年5月战略升级至今整一年，这一年的变化是非常显性的。首先，百度AI技术和整个移动生态的结合更加紧密，AI应用更加丰富。以百度App为例，得益于AI技术的持续提升，百度App搜索结果首条满足率在过去一年大幅提升至58%。这让用户对百度搜索结果的满意度，以及对百度App的整体黏性都在持续增加。

而引领行业的百度信息流看听模式，基于世界上第一个能在云端提供大规模并行WaveRNN等实时语音合成技术，实现了拟人的新闻主播效果。让用户可以在不方便看新闻的场景下听AI读新闻，不仅方便，也很酷炫。

知识图谱、自然语言处理等AI技术在百度移动生态应用也非常丰富。比如知识图谱让百度百科等产品的知识内容非常结构化地呈现给用户，可以帮助用户更高效的找到他所需要的信息，百家号内容和百科等知识内容的连接更加方便。

这些AI技术的应用构成了百度移动生态在新时代的护城河，也带来了用户的直接增长。据百度副总裁、百度App总经理平晓黎介绍，百度App 日活目前已突破2.3亿，人均使用时长增长30%，服务次数增速超30%；百家号的原创内容增长了122%，百万粉丝作者增长98%；智能小程序的月活用户数也达到5亿。

（平晓黎介绍App日活突破2.3亿）

据第三方调研机构QuestMobile统计，今年一季度，百度App月活用户数达5.36亿；在疫情高峰阶段，每天通过百度搜索和信息流获取信息的用户日均超过10亿人次。

用户数据快速攀升的同时，百度移动生态的创作者群体也在这一年激增。目前百家号创作者已突破300万，好看视频有80万媒体机构及PUGC创作者，入驻的智能小程序数量也超过42万；百度知识垂类目前更是拥有2.2亿内容创作者，包括6万合作机构和5万专家学者。

（百度知识垂类拥有2.2亿内容创作者）

据透露，为了进一步增加创作者的平台归属感、成就感，百度将以创作者为核心，强化创作者的IP。同时，百度各产品都将进一步强化创作者和用户沟通的能力建设，让用户不仅能获取信息和服务，还能跟背后一个个鲜活的创作者直接沟通。总之，百度移动生态将不仅连接人与信息，也将连接人与信息背后的人。

加码服务生态和知识直播

更重要的改变发生在百度移动生态的深层次。首先值得一提的就是，这一年百度移动生态的“服务”基础建设更加成熟了。作为服务的核心基础，百度智能小程序已经可以在政务、购物、旅游等271个细分场景提供服务能力。

比如，在电商服务方面，用户已经能在百度App通过智能小程序购买手机、电脑、生鲜、票务等各种各样的商品；在接入全国一体化政务服务小程序后，百度所提供的高频政务服务高达170多项，如方便快捷的刷脸查公积金等。据悉，在疫情期间，百度政务智能小程序已累计服务超过10亿人次。

此外，百度智能小程序近期还上线了集纳各方服务的“百度服务中心”，既方便了用户，也可以让服务提供者和小程序开发者更有目标地选择细分行业，打造差异化优势，挖掘服务蓝海。

另一个潜移默化的改变就是，百度直播在百度移动生态中出现的频率越来越高。比如疫情期间推出的战疫直播间以及后续的云游博物馆、故宫直播、水下探秘等等都吸引了大量的用户关注。

直播是现下最有效的传播手段之一，可以更精准地连接创作者与用户，与其他直播平台不同的是，百度直播更聚焦于传递自身最擅长的信息和知识领域。

沈抖强调，搜索和信息流的特性会让百度更清楚用户想看什么类型的直播；另一方面，百度拥有超过10亿的用户规模，这些都是其他直播平台所不具备的优势。

更为重要的是，百度还可以和创作者一起，借直播为用户提供更深入的个性化服务。比如，基于健康类直播向用户供预约、问诊等一站式服务；基于知识、荐书类直播，向用户提供购书服务等。无论对于创作者，还是对于百度移动生态而言，这都意味着极大的想象和发挥空间。

打通百度系产品，赋能创作者

创作者作为百度移动生态的关键角色，也是百度一直最重视的群体之一。因此，百度为创作者准备了大量“福利”。

据万象大会介绍，2020年下半年，百度移动生态将从产品和扶持政策两个方面全面助力创作者成长。

首先，在产品层面，百度宣布将全面打通百度App、爱奇艺、百家号、智能小程序、好看视频、百度百科等所有百度系移动产品，让创作者能够跨平台运营。据QuestMobile数据显示，百度移动生态拥有超过10亿用户。“任何一个创作者在任何一个平台上的产出都可以在其它平台上被用户看到并使用。”沈抖在发言中强调。

“目前创作者从好看视频发布的内容，都会通过百度App的搜索和信息流、爱奇艺、贴吧、知道、百科、小度等移动端产品进行分发。”百度副总裁、移动生态用户增长部总负责人、互动文娱平台总负责人曹晓冬介绍。另外，创作者无论通过百家号，还是爱奇艺号发布视频内容，都会在好看视频以及爱奇艺双端同步分发。

（曹晓冬详解好看视频“未来计划”）

智能小程序是百度为创作者打通生态的又一重要抓手。目前，智能小程序不仅可以在百度移动生态产品中跨平台运行，甚至可以在百度外部平台运行。当当网智能小程序已经享受到了平台开放和生态打通的红利。在4月的“全民读书月”活动中，当当网智能小程序单日完成10万订单，其凭借的正是搜索、信息流、百家号、百度百科、百度直播等生态内各平台资源的打通。

除了为创作者全面打通产品生态，百度还推出了八大计划持续赋能创作者。其中，“聚能计划”将拿出百亿流量和5亿补贴，发掘和打造优质的直播创作者；“百川计划”拿出500亿流量，全方位助力创作者快速成长；“未来计划”则拿出包括1000亿爆款流量等资源扶持短视频创作者。在公益层面，百度也发起了“星辰计划”，共享百度的技术能力、生态资源、资金和流量，让社会各界更好地参与公益，也让有价值的公益项目被更多人看见。同时，借助AI+公益的力量，让科技助力解决更多社会问题。

（百度集团副总裁袁佛玉介绍百度“星辰计划”）

百度作为中国网民在过去20年获取信息和知识最重要的平台，在用户探索世界、个人成长过程中有不可替代的作用。经过近一年的生态建设、AI技术的深度赋能，百度移动生态已经不止于提供信息和知识，而是要更多地涉足信息和知识背后的服务需求。

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