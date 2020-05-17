2020 ABC SUMMIT 夏季峰会将在5月18日下午14:00-17:00在百度智能云官网直播，峰会聚焦百度人工智能技术与行业结合。持续发布新基建、工业互 联网，金融，物联网，交通，物流智能化新产品。
在这个特殊时期，百度智能云 联合合作伙伴一起，实现人工智能应用落地，引领产业智能化，加速复工复产。
在主论坛环节，百度首席技术官王海峰将会发表主题演讲。百度智能云副总经理、智能金融事业部总经理李硕，百度智能云副总经理、智慧医疗事业部总经理黄艳、百度集团副总裁、智慧政务事业部总经理刘雅雯等核心赛道负责人将会分享对产业的最新洞察和观点，发布诸多最新业务成果。
本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：引领产业智能化 2020 ABC SUMMIT 夏季峰会http://news.zol.com.cn/743/7438528.html
图文直播
介绍
2020 ABC SUMMIT 夏季峰会将在5月18日下午14:00-17:00在百度智能云官网直播，峰会聚焦百度人工智能技术与行业结合。持续发布新基建、工业互 联网，金融，物联网，交通，物流智能化新产品。
在这个特殊时期，百度智能云 联合合作伙伴一起，实现人工智能应用落地，引领产业智能化，加速复工复产。
在主论坛环节，百度首席技术官王海峰将会发表主题演讲。百度智能云副总经理、智能金融事业部总经理李硕，百度智能云副总经理、智慧医疗事业部总经理黄艳、百度集团副总裁、智慧政务事业部总经理刘雅雯等核心赛道负责人将会分享对产业的最新洞察和观点，发布诸多最新业务成果。
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