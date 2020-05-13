中关村在线消息：近日，据外媒 91Mobiles 消息称，三星正在研发 Galaxy M51代号 SM-515F和 Galaxy M31s代号 SM-M317F两款中端新机。



三星Galaxy M51、Galaxy M31s中端机型曝光

SamMobile 的另一份报告显示，三星首发时会配备 128GB 存储空间，但后续也有可能推出 64GB ROM 的版本，这与我们三月份首次听闻的 Galaxy M51 爆料有较大的区别。

Galaxy M51 带有细长的边框和垂直排布的矩形后置三摄模块，除下巴部分略厚，另外三侧都是窄边框的设计，左上角还有一个圆形的 Infinity-O 前摄开孔。

实体指纹传感器也被放在了背部居中的位置，电源键和音量键都位于机身右侧，另一边可能准备了 SIM 卡托盘。

底部留有扬声器格栅和 USB Type-C 充电 / 数据端口，但 3.5mm 耳机插孔被搬到了机身顶部。

目前尚不清楚新机的确切硬件规格，但不难猜测 AMOLED 显示屏、中端 Exynos 芯片组、以及预装基于 Android 10 定制的 OneUI 2.0 的配置组合。

后置三摄中的主摄传感器像素数应该会更高一些，辅以广角 + 微距或深度传感器的镜头组合。

Galaxy M31s受关注程度显然要低不少。作为现有的 Galaxy M31 的升级版本，其设计和规格应该不会有太大的变化。如果一切顺利，三星或于今年晚些时候发布。【7438424】

（文中图片来自互联网）

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