中关村在线消息：北京时间5月13日消息，为了保证更多用户的Windows 10设备稳定可靠，微软今天对外表示他们已经在5月暂停了所有Windows 10可选补丁更新。按照惯例，微软将会在每月下半月推送Windows 10可选补丁更新。



不怕系统突然的关心！微软暂停5月Win10更新推送

不过，微软也表示，他们将继续提供Patch Tuesday的更新。这也意味着仅可选更新被暂停。这些更改现在已经开始，但是尚不清楚微软公司何时计划恢复推出Windows可选更新。今天微软新推送了 Win10 版本 1909 Build 18363.836 更新，补丁为KB4556799。

此前曾有消息显示，微软将在5月2020更新中做出了改变，让Windows 10在某些硬件上运行速度更快。在Windows 10的1909版本中，微软对Cortana进行了实质性的改动，将其与Windows搜索完全分离，在5月2020更新中，微软对Windows Search索引器的磁盘使用情况进行了微调，以解决激进的索引过程导致高磁盘使用率问题。

微软表示，Windows Search现在可以更好地识别高峰使用时间，并对索引器进行相应的管理，根据在真实硬件和不同配置的虚拟机上做的多项测试，我们的测试结果显示事实确如此，如果你的电脑配备了HDD机械式硬盘，那么Windows 10 5月2020更新实际上感觉会更快。

（本文图片来自互联网）

（7438361）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：不怕系统突然的关心！微软暂停5月Win10更新推送http://news.zol.com.cn/743/7438361.html