中关村在线消息：近日据悉，赛睿SteelSeries推出了一款匹配于苹果设备的 Nimbus+ 无线手柄。











赛睿推出匹配苹果设备的Nimbus+无线游戏手柄

旧款Nimbus 手柄采用的 Lighting 充电端口深受苹果用户喜爱，但 Nimbus+ 带来了对 iPhone、iPad、iPod touch、Mac 和 Apple TV 的全面兼容，MFi 认证自然也是少不了的。



电池续航等的改进，Nimbus+ 还附带了一个支架，以便“直连”iPhone 智能机、获得更棒的手持式游戏体验。从外形上来看，它很像是现有的 Stratus Duo Android 游戏手柄的衍生版本。

Nimbus+ 配备了可点击的操纵杆、新的的霍尔效应触发器、可续航 50 个小时的电池、人体工学设计的支架、超灵敏的触发器和按钮、以及支持一系列苹果设备的连接选项。

赛睿 Nimbus+ 游戏手柄现已登陆苹果线上商店，售价为 69.99 美元约 400 RMB，赛睿官网也将于 5 月 26 日开放销售。【7438275】

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