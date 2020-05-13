中关村在线消息：近日据悉，奥迪推出了一项新的技术，甚至能够让车内乘员躺在车里看电影。







奥迪新专利预见未来车内能让人躺着看电影

近期，从国家知识产权局获悉，奥迪申报了一份新专利，研发了一种适用于车内的全新投影仪，并且可根据乘员需求，自动调节显示区域的位置和尺寸。



和传统的投影设备有所不同，奥迪推出的车机投影仪，分为投影仪和投影屏两个部分，在投影屏的背面进行投影，并从投影屏前面，也就是车内驾驶席和其它座位处观看投影内容。投影仪可以内嵌到中控台内部，不会侵占车内的乘员空间。

如专利图所示：投影仪5将内容投射到投影屏4上，在驾车时驾驶员可以观看。而当驾驶员将座椅2进行前后调整时，投影屏4会根据距离和角度，在其轨道上进行尺寸增大缩小以及角度变换等操作，继而改变显示屏的尺寸和显示角度，方面车内乘员在不同角度进行观看。

由于投影屏可以随意变更尺寸，而此前车内普遍配备的传统超大尺寸中控屏也就随之被替代，车内会更加美观协调。

该技术是为完全自动驾驶车辆所设计的，这也是奥迪提前为即将到来的自动驾驶时代做准备。

由于奥迪方面认为，自动驾驶的L3级别，存在功能上界定边界模糊的问题，奥迪或将放弃在下一代A8车型上搭载L3级自动驾驶技术，有望直接步入到更高级别的L4级自动驾驶。【7438259】

（文中图片来自互联网）

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