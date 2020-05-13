早报：索尼PS5独占游戏新品牌公布

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

一直处于被动的索尼终于放出了PS5的一些新动向。

索尼公布新品牌名称PlayStation Studios





索尼互动娱乐SIE宣布成立了一个全新的品牌“PlayStation Studios”，该品牌将涵盖旗下所有的PS独占游戏，该全新品牌或取代之前的索尼SIE全球工作室体系。

当玩家启动索尼第一方游戏时，将会显示新的开场动画，预计该品牌会与PlayStation 5一同推出，并且仅用于SIE开发和管理的游戏。

索尼否认PS5发布日期泄露





之前在日本招聘网站上出现了索尼SIE“材料部”的招聘信息，其中似乎暗示了PS5将在10月发布。对此索尼公司进行了否认，并表示这是招聘网站的错误，而不是索尼公司提供了错误的内容。

不过对于这样的否认，很多人也表示不可信，并坚信之前的所谓错误信息就是真相，这只能大家自己判断了。

丰巢收费事件持续发酵，多地部门发表观点。



粤邮政局：未经同意投递快递柜产生费用可追偿





广东省邮政管理局就丰巢事件评论称，丰巢智能快递柜的使用，要充分尊重消费者自主选择的权利，若寄递企业未经收件人同意就将快件放进快递柜，因此而产生的费用，消费者可以通过法律途径进行追偿。

瑞幸CEO和COO双双被暂停职务





瑞幸咖啡宣布调整董事会和高级管理层，CEO钱治亚和COO刘剑被暂停职务，任命JINYI GUO为代理CEO。此外，自内部调查开始以来，另外6名参与或知悉捏造交易的员工已停职或休假。

最后来看两条新能源汽车方面的消息。

理想发布刹车助力失效说明：属偶发故障





针对此前一辆理想ONE发生刹车助力消失的问题，李想汽车发布说明，指出经技术调查发现，故障由于制动系统中提供助力的机电伺服助力机构故障引起：该部件一电子元件偶发通信故障，导致刹车助力系统失效，属供应商罕见个案，不存在批量风险。

特朗普支持特斯拉加州工厂复工





美国总统特朗普力挺马斯克，称加州政府应该让特斯工厂重新开放，并表示这件事能够快速且安全地实现。

马斯克也发推称，位于加州的弗里蒙特汽车组装工厂已经恢复了生产，并要求“如果有人被逮捕，只逮捕我一个人。”

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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