张一鸣向盖茨基金会捐赠1000万美元

中关村在线消息：据福布斯（Forbes）5月11日消息，字节跳动创始人兼CEO张一鸣，向盖茨基金会发起的项目“新冠肺炎治疗加速器（COVID-19 Therapeutics Accelerator）”捐赠了1000万美元，用于新冠肺炎治疗药物研发。此前，张一鸣个人曾在国内捐赠1亿元，资助抗疫一线的医务工作者。





“慈善机构、政府机构和私营组织，以及像张一鸣这样的个人，许多捐赠者都意识到共同合作研发有效药物对于扭转疫情的价值，”盖茨基金会全球健康事业部总裁特雷佛·蒙代尔（Trevor Mundel）说， “在疫苗研发出来之前，扩大检测、隔离和治疗是我们的最佳选择。”

公开信息显示，“新冠肺炎治疗加速器”是一项公益倡议，由盖茨基金会、惠康基金会和万事达卡公司共同发起于今年3月。三家合作伙伴承诺投入1.25亿美元的种子基金，通过识别、评估、开发和规模化推广新冠肺炎的治疗方法，帮助加速全球尤其是资源匮乏的国家和地区应对疫情。其中，盖茨基金会和惠康基金会各承诺投入最高5000万美元，万事达卡公司承诺投入最高2500万美元。

两个月以来，这一“加速器”吸引了全球互联网人士、明星名人和慈善机构的关注。3月下旬，Facebook创始人马克·扎克伯格与其妻子成立的慈善机构“陈·扎克伯格倡议（Chan Zuckerberg Initiative）”，宣布向“加速器”捐赠2500万美元。4月上旬，戴尔公司创始人迈克尔·戴尔创立的基金会宣布捐赠2000万美元。5月1日，著名歌手麦当娜捐赠100万美元。

除了在海外为“新冠肺炎治疗加速器”提供捐款支持，此前，张一鸣个人在国内也曾向“字节跳动医务救助基金”捐赠1亿元。该基金由字节跳动公司向中国红十字基金会捐赠2亿元设立而成。后续，字节跳动追加捐赠8000万元，加上张一鸣个人捐赠1亿元、字节跳动员工自愿捐款、以及其他社会企业和个人善款，最终将基金总额提升至4.36亿元。

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