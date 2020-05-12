中国制造迎来黄金五月，2亿拼多多用户人均拼购2单新国货

中关村在线消息：5月10日，拼多多数据显示，5月1日至10日，拼多多“美好生活·中国造”专区在10天内迎来了2亿人下单，近4亿人参与，总计为中国制造的商品创造了近百亿销售额。

此次“美好生活·中国造”活动覆盖了包括浙江、山东、江苏、广东、福建、湖北等在内的21个省份，近200个“中国制造”重点产业带参与了展销活动。

其间，各产业带、各地市县长、明星、产业带头人和本地企业家做客拼多多店铺直播间，开启“美好生活直播节”，以直播方式向消费者介绍中国制造优质好物，覆盖家居、日用、百货、食品生鲜、服装、手机数码等多个品类。

背靠工厂的产业带优质商家率先开启“工厂直播”，由车间主任带领拼多多消费者参观工厂生产现场，让消费者“眼见为实”，感受中国制造的真实实力，让“中国人爱上中国货”。

“很多消费者对于国产品牌还有疑虑，看到我们的车间，我们代工过的品牌，看到我们的市县长也来了，就立刻下单了”，一位产业带企业负责人表示。

拼多多产业带计划负责人王梦家表示，从4月开始，平台数据可以明显看到，消费者的观念逐渐从“进口才是好东西”转为“国货真香”。特别是今年2月以来，越来越多的产业带优质产能发力内销市场，与新电商平台进行深度合作，调整产品结构、定价以更好地满足消费者需求，平台国货出现了供给、需求同步增长的现象。

▲各产业带地方官员、体育及娱乐明星也纷纷来到拼多多直播间，为产业带“中国好货”代言。

市县长、文体明星、车间主任组团直播为国货代言

“通过逛工厂，明星、市县长、行业领头人背书带货等创新直播方式，消费者对国货有了更深的了解，真实感受到中国制造的能力，也就建立了信任，破除了‘便宜没好货’的偏见。”王梦家表示。

据平台统计，整个大促活动累计开启了近万场直播。很多消费者第一次在直播间内近距离接触了国产好货。

5月9日晚7点，济南市章丘区委副书记、代区长边祥为，与非遗传承人牛祺圣一起走进拼多多直播间，为包括章丘铁锅在内的多款章丘好货代言，卖出2700多口手工锻造的铁锅。

一个小时后，世界羽毛球冠军鲍春来也献出电商直播首秀，连线同为世界冠军的傅海峰，为拼多多直播间的羽毛球爱好者送出了数十万元的优惠券，为消费者推荐国产的优质运动商品。

“直播间的宝宝们看一下，这是我们的成衣缝制车间。所有纯棉布料经过裁剪之后会送到这里，在阿姨们的巧手下变成我们日常穿的T恤。大家可以看到这个针脚，规整、细密、结实。”一位服装车间的车间主任在直播间中表示。

不仅社会各界出人、出力为产业带国货代言，生产企业也派出车间主任，试水工厂直播。

在山东章丘，数名铁匠拿着铁锤，“哐哐哐哐”地一锤一锤敲向铮亮的锅底；在山东烟台，自动化传送带上，葡萄酒被机器灌到整齐划一的酒瓶“队列”中；在广东深圳，消费者走进知名国货电视机工厂JVC，了解到原来这就是大多数品牌电视机背后真正的制造工厂；在广东揭阳，消费者看到布料、裁剪、缝制、烫压的全过程，了解其实零售售价149元的T恤可以11.9元搞定。

参与本次活动的工厂负责人表示，通过拼多多一系列国货相关的促销、推广活动，与平台消费者建立了信任，“一开始让我们做广告宣传很困难，但在拼多多直播间里，有了平台的背书，我们一说曾经为哪些国外品牌代工，消费者马上就明白了”，“整个活动期间粉丝涨了2倍”。

“产业带新品牌塑造，促销活动，明星、网红带货都是手段，核心是要为店铺留下品牌发展的核心资产——粉丝”，拼多多新消费研究院研究员范日召认为，基于与粉丝持续、稳定的互动，产业带新品牌能够以活动引入的粉丝作为基础，通过拼购、直播红包、拼小圈等社交电商产品，持续低成本地裂变出新的潜在消费者。

新电商凸显制造企业优势，国货赛道弯道超车

长期以来，由于产业集群优势和持续的产业升级，中国制造拥有着全球独一无二的“低价高质”能力，但受限于市场和品牌认知，中国国货并没有真正进入消费者的日常生活。

过去一年，拼多多走访了中国超过60个产业带，发现产业带企业都有心为中国消费者生产“高性价比”的商品，但是由于传统品牌塑造逻辑的高门槛、传统商品流通的渠道限制和传统电商高成本等方面的限制，导致这一愿望仅有少数人能够实现。

▲感受到“工厂直播”的魅力，活动中，许多产业带商家，就在工厂献出了自己的直播处女秀。

据王梦家介绍，拼多多的一系列直播活动、大促玩法将有效消除消费者与产业带企业之间的信息屏障，在新电商、新消费时代的逻辑下，有效帮助中国产业带好货培育新品牌。

本次五一大促系中国电商平台首次发起的覆盖全中国产业带的大型促销活动。活动中，在产业带企业为消费者提供“出厂价”的基础上，拼多多向消费者进行现金补贴、返利，实现“出厂价后最低六折”。

这也是拼多多继2019年独家开启“百亿补贴”系列活动以来，首次将平台补贴全面覆盖中国产业带企业。拼多多产业带计划负责人王梦家表示，拼多多已成立“中国产业带好货”专项补贴资金，未来一年，将不限量对中国工厂、企业的优质产业带好货进行补贴，形成“平台补贴消费者，中国工厂获得流量”的生态。

自复工以来，中国各大优势产业集群纷纷组团登陆拼多多，为平台近6亿消费者带来平价好货。拼多多也持续采取多项措施，助力产业带企业的升级转型和品牌塑造，通过市县长参与的“产业带复工大联播”，拼多多走入一系列优质产业带，将电商直播、拼购、秒杀万人团等新电商创新营销模式赋能产业带企业，帮助产业带企业尽快恢复生产恢复销售，转危为机，在后疫情时代实现升级转型。

目前，宁波、青岛、泉州、东莞等产业带聚集的发达城市已经与拼多多签订战略合作协议，根据合作协议，拼多多将持续在C2M定制化生产、电商人才培养、品牌打造等方面持续助力产业带企业发展，同时拼多多也将向产业带优质商家提供流量扶持、基于平台消费数据的营销、生产建议和驻点多多大学商学院等一系列扶植措施。

“让中国人信任中国货，让中国人感受国货的性价比”，王梦家表示，未来拼多多也将持续通过将更多技术、消费、数据等方面的优势与产业带企业共享，为中国消费者提供更好的商品。

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