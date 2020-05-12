    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 互联网服务 > 正文

    微信“冷知识” 看看你知道多少

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：作为人们日常使用的微信，你敢说你对它足够了解了吗？今天，微信官方向大家展示了微信的一些“冷知识”，不知道大家是否了解过呢？一起来看一看。

    官方盘点微信里的“极限”数字：朋友圈最多可写下2000字

    这些“冷知识”都是围绕的数字的，是微信中的一些极限数字，比如最小的微信红包是多少，最多可关注的公众号是多少等等，真的很有意思。

    从小到大依此展示：

    0.01，最小的微信红包为0.01元，俗称1分钱。

    1，微信视频号发布的视频时间最长为1分钟。

    2，微信收藏功能容量为2G。

    3，微信好友验证请求有效期为3天。

    5，微信的浮窗中最多可以放5篇文章，如有需要，还可以再加一首音乐。

    7，微信群二维码的有效期是7天。

    10，每个微信用户可以绑定10张银行卡。

    30，微信个性签名最多可写30个字。

    50，每个微信用户可收藏最多50个小程序。

    100，微信公众号文章最多可精选100条留言。

    520，过去每年在5月20日当天可发送520元红包。

    1000，一个微信用户最多可关注1000个微信公众号。

    2000，微信朋友圈最多可写下2000字。

    （7437820）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微信“冷知识” 看看你知道多少http://news.zol.com.cn/743/7437820.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/743/7437820.html report 808 中关村在线消息：作为人们日常使用的微信，你敢说你对它足够了解了吗？今天，微信官方向大家展示了微信的一些“冷知识”，不知道大家是否了解过呢？一起来看一看。这些“冷知识”都是围绕的数字的，是微信中的一些极限数字，比如最小的微信红包是多少，最多可关注的公众...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品