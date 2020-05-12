微信“冷知识” 看看你知道多少

中关村在线消息：作为人们日常使用的微信，你敢说你对它足够了解了吗？今天，微信官方向大家展示了微信的一些“冷知识”，不知道大家是否了解过呢？一起来看一看。





这些“冷知识”都是围绕的数字的，是微信中的一些极限数字，比如最小的微信红包是多少，最多可关注的公众号是多少等等，真的很有意思。

从小到大依此展示：

0.01，最小的微信红包为0.01元，俗称1分钱。

1，微信视频号发布的视频时间最长为1分钟。

2，微信收藏功能容量为2G。

3，微信好友验证请求有效期为3天。

5，微信的浮窗中最多可以放5篇文章，如有需要，还可以再加一首音乐。

7，微信群二维码的有效期是7天。

10，每个微信用户可以绑定10张银行卡。

30，微信个性签名最多可写30个字。

50，每个微信用户可收藏最多50个小程序。

100，微信公众号文章最多可精选100条留言。

520，过去每年在5月20日当天可发送520元红包。

1000，一个微信用户最多可关注1000个微信公众号。

2000，微信朋友圈最多可写下2000字。

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