年轻人母亲节都送什么？ins风女裙、iPhonse SE，戴森吹风机

中关村在线消息：新电商平台拼多多发布了《母亲节十大热销商品榜》。该榜单对4月26日至5月10日，平台涉及“礼物”“母亲节”“妈妈”等关键词商品的订单进行统计，发现商品种类繁多，最终“ins裙子”、“花卉”和“iPhoneSE”登上前三，“筋膜枪”“旅游套票”等商品走红。

花卉也是母亲节常见礼物，不同年龄段的消费者，给出了不同的答案：80后爱买鲜花，90后爱买塑料花，00后直接买纸花教程。平时卖卡片、画笔的文具店，纷纷推出“母亲节套餐”，搭售各种鲜花折纸教程。

▲结合母亲节前15天内“礼物”、“母亲节”等关键词搜索点击结果及订单数据，拼多多平台总结出2020年母亲节礼物榜单。

想要妈妈“更年轻”：ins风裙子、口红和神仙水

除了“母亲节礼物”，5月第一周，拼多多平台上升最快的搜索词，就是“妈妈夏装”。疫情将要过去，夏天即将来临。很多年轻人在筹备买裙子、防晒衣等商品，趁着母亲节，他们也想给妈妈买点什么。

具体到服装样式上，超过70%的人选择了裙子。多数人会在几次搜索之后，加上“ins”“碎花”等限定词。数据显示，一半以上消费者，曾浏览并购买了“ins裙子”，带有该标签的商品页面，消费者平均停留时长，要比其他同类商品高出3秒左右。

说到送女性，护肤品和化妆品一直是最火的品类。很多送礼攻略提到，母亲节挑选护肤品，要选除皱、抗衰老的，买彩妆产品要沉稳大气。但数据显示，拼多多平台卖得最好的护肤品是SK2春日娃娃神仙水，一位消费者表示，“瓶盖很可爱，两个娃娃像我和妈妈”。口红畅销款，依旧是迪奥999，不少消费者留言表示，“我妈妈还很年轻，正红色特别适合她”。

花卉也是母亲节常见礼物，不同年龄段的消费者，给出了不同的答案：80后爱买鲜花，90后爱买塑料花，00后直接买纸花教程。平时卖卡片、画笔的文具店，纷纷推出“母亲节套餐”，搭售各种鲜花折纸教程。

多数年轻人寄望父母有更健康的生活方式

3月以来，国内疫情逐渐得到控制，运动用品购买需求猛增。同时，拼多多潮鞋、运动服、瑜伽垫等千余款产品入驻“百亿补贴”。母亲节前一周，不少消费者也把目光投向了运动品类，“要帮妈妈把失去的锻炼时间补回来”。

约三分之一的消费者，购买完运动服、运动鞋等商品后，会搭配购买适合室内轻度运动、价格便宜的瑜伽垫。不过，销量增长最快的，还是筋膜枪。5月9日，世界冠军鲍春来参与拼多多“美好生活购物节”直播，主动提出要介绍筋膜枪，“父母久坐容易筋膜粘连，用这个正好”。

数据显示，拼多多平台的筋膜枪品类，因健身、理疗需求的暴增，疫情期间销售同比增长达到550%。5月10日，购买筋膜枪送母亲，也成为一种潮流。此外，泡沫滚筒、腕力球等运动产品，也取代按摩仪、泡脚桶等养生产品，成为母亲节送礼“新宠”。

一位上海消费者说，5月11日迪士尼开园。几天前他就在一个拼多多好物推荐群，看到有人发迪士尼的团购门票，“半日票是全网最低价，我就想着不如多买几张，送给妈妈和她的闺蜜团”。4月以来，拼多多旅游类目销量开始稳定增长，母亲节前达到一个小高峰。

移动互联网成就体验平等：给妈妈最好最新潮的

4月17日，今年第一款新iPhone开启预售。当晚，拼多多放出400元优惠券，iPhoneSE只要2899元即可到手。苹果智能手机售价首次低于3000元，将跟同价位安卓手机争夺老用户。不久后，苹果CEO库克表示，“iPhoneSE 的一部分新客户来自Android 阵营”。

数据显示，多数中老年人的智能手机由儿女购买，主力机型多为安卓。当售价跌破3000的iPhoneSE出现在年轻人眼前时，他们觉得给父母换机的时候到了。母亲节前夕，拼多多平台iPhoneSE红色款销量上涨最快，单日销量逼近昔日王者黑色款。5月第一周，拼多多“苹果补贴专区”单日曝光量，相比4月平均值增长83%。

除了新款iPhone，吹风机、扫地机等小家电也成为母亲节热门礼物。

前不久，戴森推出紫红色母亲节限定版吹风机，这款商品的销量顶峰出现在5月8日。为了给妈妈节省时间，用上更多高科技产品，不少消费者选择在这个母亲节，送出扫地机、洗碗机等智能家电。其中，大牌商品的基本款最受欢迎，“功能简单，容易上手”。

“我们还发现一些有意思的现象，最近一周找朋友代付的订单变多。”拼多多新消费研究院研究院范日召表示，往年总有消费者买了华而不实的商品，本是好意却让母亲不开心。今年，有的女性干脆选好商品让孩子代付，还有消费者给母亲续了一年的省钱月卡。

“随着移动互联网的普及，像拼多多一样的新电商平台逐渐成为全家共享的购物新渠道，因此，原本存在于代际之间的消费鸿沟被互联网平台所抹平”，范日召表示，越来越多的子女愿意给父母购买智能小家电和网红消费品，背后体现的是代际文化差异正在逐渐被拉小，“子女在拼小圈里展示和分享的美好生活，同样也能传递给他们的父母”。

5月以来，针对疫情后可能出现补偿性消费，拼多多连续举办“五五购物节”“美好生活·中国造”等活动，通过百亿补贴、万人团、直播专享券等方式，带动平台超过50亿销售额。范日召透露，接下来随着年中节日集中来临，拼多多还会推出更多专场补贴活动，帮助更多消费者以补贴价共享美好生活。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：年轻人母亲节都送什么？ins风女裙、iPhonse SE，戴森吹风机http://news.zol.com.cn/743/7437558.html