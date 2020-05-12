带货终要正名 人社部拟新增“直播销售员”工种

中关村在线消息：最近网络直播带货呈现大火之势，也应运而生了专门从事该项工作的人员，因此人社部拟新增“直播销售员”，将其认定为一种新的工种。





据悉，直播销售员工种归属于“互联网营销师”，根据文件描述，互联网营销师定义为：在数字化信息平台上，运用网络的交互性与传播公信力，对企业产品进行多平台营销推广的人员。

主要工作任务包括：

1.研究数字化平台的用户定位和运营方式；

2.接受企业委托，对企业资质和产品质量等信息进行审核；

3.选定相关产品，设计策划营销方案，制定佣金结算方式；

4.搭建数字化营销场景，通过直播或短视频等形式对产品进行多平台营销推广；

5.提升自身传播影响力，加强用户群体活跃度，促进产品从关注到购买的转化率；

6.签订销售订单，结算销售货款；

7.负责协调产品的售后服务；

8.采集分析销售数据，对企业或产品提出优化性建议。

此外，区块链的发展也将孕育出“区块链工程技术人员”这样的工种，定义是运用区块链技术及工具，从事政务、金融、医疗、教育、养老等场景系统应用操作的人员。

随着新科技的发展，越来越多的新工种被挖掘出来，成为受国家和社会认可的职业，也是让从业者找到职业归属感和认同感的重要一步。

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