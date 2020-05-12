中关村在线消息：北京时间5月12日消息，据台湾媒体报道，此前有消息指出美国政府正与台积电与英特尔等多家半导体企业讨论，在美国兴建芯片工厂。随后台积电方面对此事发表了回应，表示台积电目前仍然希望能够更多的根植于台湾本地进行发展。



台积电称无赴美建厂计划 仍根植台湾本地

台积电表示，公司曾经评估过海外建厂这一事项，并且认为相关计划必须符合规模经济、成本划算，以及人员组织和供应链完备等三大要件。美国是一个选项，不过目前台积电自身没有赴美建厂的计划。

今年1月份的时候，台积电正式公布了2019年Q4（第四季度）财报。根据数据显示，台积电Q4的总营收为103.9亿美元，同比增长10.6%。营业利润率为39.2%。

台积电副总裁黄仁昭透露，得益于行业领先的7nm技术在高端智能手机、5G及HPC方面的应用，2019年第四季度，台积电实现营收3170亿新台币（约合723亿人民币），环比增长8.3%。毛利率提高2.6%，达到50.2%。

另外，台积电CEO魏哲家还表示，5G和HPC是台积电的长期主要增长动力，预计2020年5G智能手机在整个智能手机市场的普及率为10%左右。未来几年，随着5G技术的飞速发展，海量数据的产生，以及算法的不断改进，一个更加智能化的世界将需要计算能力的大幅提升。带动HPC成为台积电的另一个长期增长动力。

（本文图片来自互联网）

（7437480）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：台积电称无赴美建厂计划 仍根植台湾本地http://news.zol.com.cn/743/7437480.html