万象大会看点：百度移动生态产品如何打通

中关村在线消息：百度宣布将于5月13日在线上举行百度万象大会，该大会是往年百家号内容创作者盛典的一次升级，旨在向百度生态圈内的所有创作者共同分享新的政策和趋势。





既然是升级成为了生态圈的盛典，那如何打通生态圈内的各个产品，实现更强有力的生态效应，必然是大会的一个重点。

首先，百度将全面打通百度APP、百家号、智能小程序、好看视频、百度百科、百度贴吧以及爱奇艺等所有百度系的移动产品和平台，让创作者能够一次创作，多平台分发，直达百度10亿用户。

目前好看视频已经全面打通了百度移动生态全域产品，创作者从好看视频发布的内容，都会在百度APP的搜索和信息流、贴吧、知道、百科、小度智能音箱等移动端产品进行分发。

同时，创作者无论是通过百家号，还是爱奇艺号发布视频内容，都会在好看视频以及爱奇艺双端同步分发，实现粉丝、收益、私域流量的全面打通。

其次将持续建设智能小程序开源生态，创作者开发的智能小程序，不仅可以在百度APP、百度贴吧、爱奇艺等百度系APP上运行，还可以在WIFI万能钥匙等非百度系APP上运行，成为业内唯一一个完全开放的小程序生态。

最后是小程序对于移动生态的价值及打通能力，在4月结束的“全部读书月”活动中，百度为当当网小程序开放了搜索、信息流、运营等多场景入口，同时，在百家号文章、百度百科词条和各类荐书的直播页面中，用户同样能看到当当网小程序，随时随地看书买书。这样的能力后续将持续发挥。

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