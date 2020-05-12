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    据传iPhone 12系列最低存储容量为128GB

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日，据YouTube频道Front Page Tech的Jon Prosser称，苹果传闻中的iPhone 12阵容将以128GB的存储空间为起点，将是苹果过去三年来提供64GB基础存储空间的两倍。

    据传iPhone 12系列最低存储容量为128GB

    据传iPhone 12系列最低存储容量为128GB
    据传iPhone 12系列最低存储容量为128GB

    Prosser在最新的视频中透露了这一信息，声称5.4英寸和6.1英寸的iPhone 12机型将提供128GB或256GB的存储空间，而6.1英寸和6.7英寸的iPhone 12 Pro机型将有128GB、256GB和512GB的存储选择。

    预计这四款机型都将采用OLED显示屏，支持5G，并采用速度更快的A14芯片。

    苹果已经逐步提高了最新款iPhone的基础存储容量，iPhone 7的基础存储容量从16GB提升到32GB，iPhone 8iPhone 8 PlusiPhone X的基础存储容量从32GB提升到64GB。

    预计苹果将在9月发布iPhone 12系列智能手机，但至少有一款机型可能要到10月或11月才会发售。【7437395】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：据传iPhone 12系列最低存储容量为128GBhttp://news.zol.com.cn/743/7437395.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/743/7437395.html report 717 中关村在线消息：近日，据YouTube频道Front Page Tech的Jon Prosser称，苹果传闻中的iPhone 12阵容将以128GB的存储空间为起点，将是苹果过去三年来提供64GB基础存储空间的两倍。据传iPhone 12系列最低存储容量为128GBProsser在最新的视频中透露了这一信息，声称5.4英寸和...
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