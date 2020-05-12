中关村在线消息：近日，据YouTube频道Front Page Tech的Jon Prosser称，苹果传闻中的iPhone 12阵容将以128GB的存储空间为起点，将是苹果过去三年来提供64GB基础存储空间的两倍。







据传iPhone 12系列最低存储容量为128GB

Prosser在最新的视频中透露了这一信息，声称5.4英寸和6.1英寸的iPhone 12机型将提供128GB或256GB的存储空间，而6.1英寸和6.7英寸的iPhone 12 Pro机型将有128GB、256GB和512GB的存储选择。



预计这四款机型都将采用OLED显示屏，支持5G，并采用速度更快的A14芯片。

苹果已经逐步提高了最新款iPhone的基础存储容量，iPhone 7的基础存储容量从16GB提升到32GB，iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X的基础存储容量从32GB提升到64GB。

预计苹果将在9月发布iPhone 12系列智能手机，但至少有一款机型可能要到10月或11月才会发售。【7437395】

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