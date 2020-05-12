中关村在线消息：近日据XDA消息，三星Galaxy Note 20系列将会解决刷新率显示屏功耗过高问题，它采用的是120Hz刷新率显示屏，有猜测是挖孔屏方案。



三星GalaxyNote20屏幕：120Hz屏 支持自适应刷新率

报道中称，三星Galaxy Note 20和Galaxy Note 20+将采用LTPO技术。LTPO即Low Temperature Polycrystalline Oxide低温多晶氧化物的简称，LTPO=LTPS+Oxide，同一个像素中集成了LTPS和Oxide两种TFT器件，Oxide是底栅结构，LTPS是顶栅结构。

这种新工艺结合了LTPS TFT工艺驱动能力强和Oxde TFT工艺漏电小功耗低的优点，它被苹果应用在Apple Watch Series 5型号中，也正是有了这项技术，Series 5做到了屏幕常显而且与Series 4一样具有长达18小时的电池续航。

Galaxy Note 20系列还支持自适应刷新率，外媒称通过自适应刷新率模式，三星Galaxy Note 20系列在不同场景下智能切换刷新率，从而改善功耗。

Galaxy Note 20采用6.42英寸显示屏，分辨率为2345×1084，Galaxy Note 20+采用6.87英寸显示屏，分辨率为3096×1444，搭载高通骁龙865旗舰平台。

Galaxy Note 20系列不会有Ultra型号。【7437367】

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