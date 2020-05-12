中关村在线消息：近日据悉，据摩根大通分析师 Samik Chatterjee 在分享给投资者的纪要中指出，其观察到 iPhone SE 的全球交付时间已经有所改善 ，从上市第三周的 18 天、变成了第四周的仅需 10 天。



供应链产能提升成功 iPhone SE供货交付时间缩短

这意味着供应链的产能恢复相当顺利。以占全球出货量约 35% 的美国市场为例，iPhone SE 上市第三周的交付时间为 22 天、但现在只需等待 15 天左右。

摩根大通采用苹果在线商店在各个市场区域的 iPhone SE 平均交付日期来汇总可用性数据，得知中国和英德等西欧市场的供应状况也有所缓解，这两大区域约占 iPhone 出货量的 15%。

虽不清楚是什么原因推动了交付预估等待时间的改善，但摩根大通猜测，这可能意味着入门款 iPhone 的供应已经赶上了需求、或者消费者的购买意愿已经开始减弱。

在 4 月 30 日的财报电话会议上，苹果 CEO 蒂姆·库克表示消费者对 iPhone SE 的反响相当强烈，没有衰退的迹象。【7437350】

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