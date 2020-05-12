中关村在线消息：据悉，在今日索尼公布了2020年的便携式蓝牙音响阵容，其中XB23、XB33和XB43采用了全新的驱动单元、更好的防水特性以及更优秀的音质体验。























索尼三款防水防锈便携式蓝牙音响亮相

索尼SRS-XB23：这是本次索尼发布的三款音响中最便携的，产品售价为99.99美元，具备12小时的电池寿命，支持USB-C充电端口。



该音响支持索尼的Party Connect模式，最多支持100个音响组合，但遗憾的是并不向后兼容2020年之前的型号。

该yinx额外的低音表现，底部采用了新的侧吹被动式散热器。这些通风口与一个新的扬声器单元结合在一起，索尼称之为X-Balanced。它有一个非圆形的振膜，以减少驱动器的偏移，减少失真，并在整体上增加声压。

除了IP67的防水和防尘功能之外，2020年的新产品还有防锈功能。虽然这听上去有点奇怪，不过这意味着你可以把XB23带入像大海一样的盐水中，而不用担心它被腐蚀。索尼将提供五种颜色：黑色、蓝色、红色、灰褐色和绿色。

索尼SRS-XB33：体积上要比XB23更大，比去年的XB32体积大了20%，看起来也更加的成熟。XB33取消了闪烁灯，取而代之的是沿边缘和驱动器周围的圆润线条照明。它们可以与音乐同步闪烁。

与XB23一样，它的IP67防水、防尘、防锈和防震。该音响支持USB-C端口充电，支持Party Connect，但续航时间达到了24小时。你也可以把XB33当做手机或其他小设备的移动电源，通过USB Type-A接口为其充电。

最大的变化是在驱动单元部分。去年常规的圆形驱动单元不见了，取而代之的是和XB23一样的椭圆形驱动单元。这意味着更清晰，更高的清晰度，更多的低音和更大的音量。

XB33将提供黑色、蓝色、红色和灰褐色四种颜色。它已经开始预购，售价149.99美元。XB43已经开始预购，售价249.99美元。它将有黑色、蓝色和灰褐色三种颜色可供选择。

索尼SRS-XB43-低音炮：它是本次三款产品中最大的，XB43比前代产品大了30%，现在采用了方正的设计。索尼取消了被动式散热，有两个高音喇叭放在两侧的格栅内。

该音响具备IP67的防水防尘，以及防锈功能。和XB33一样采用USB-C端口进行充电，续航时间为24个小时。【7437198】

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