早报：iPhone 12最低容量再提升至128GB

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条手机方面的新闻。

再度提升 曝iPhone 12最低容量128GB





之前曝光称iPhone 12将会有四款机型，现在有消息显示，这四款iPhone 12机型的最低容量均为128GB，其中5.4英寸和6.1英寸iPhone 12会有128GB和256GB两种可选，6.1英寸和6.7英寸的iPhone 12 Pro和Pro Max则有128GB、256GB和512GB三种内容可选。

最低容量提升到128GB显然是件好事，毕竟上一代产品的初始容量还是64GB。

我们逐渐从疫情中恢复过来了。

任正非：华为已恢复90%以上生产研发





华为心声社区公布了任正非在3月接受《南华早报》采访的纪要，其中任正非提到，在疫情得到逐步控制之后，华为公司的生产和研发已经恢复到了90%以上。

此外，任正非还谈到华为一直在做6G，和5G同步在做，但是6G在理论等各方面都还没有突破，被人类使用应该在十年以后。

哈啰回应CEO被限制高消费：正申请解除





近日有报道称哈啰出行CEO杨磊被法院限制消费，对此哈啰出行官方回应称，已经与执行法官进行充分沟通，经了解存在系统更新迟滞、错误认定杨磊先生为币达法定代表人所致，律师团队正依法律规定及程序向执行法院提出解除限制消费措施纠正申请。

此外，哈啰方面强调称哈啰出行一切运营正常。

又一品牌氮化镓充电器问世。

太火了 360也入局氮化镓充电器





GaN氮化镓充电器越来越火，现在就连360也出手了。360氮化镓充电器悄然上架开卖，最高输出63W，支持PD 3.0、PD 2.0、QC 3.0、QC 2.0、SCP/FCP、AFC等充电协议。

丰巢CMO：用可以再想想拒绝使用丰巢





丰巢CMO李文青在谈到近日外界对丰巢的意见时表示：“如果消费者不想用丰巢做代收，就可以选择我再想想，拒绝使用丰巢，那么下一次他的包裹就不会被快递员投递到丰巢里了。”

李文青称，丰巢智能柜超时收费在设计时就考量到了快递员没有打电话给消费者这类情况。

最后来看一条新处理器方面的新闻。

AMD锐龙3 3300X/3100正式开卖





AMD锐龙3 3300X、锐龙3 3100正式上架开卖，基于7nm工艺、Zen2架构打造，4核心8线程，前者频率为3.8~4.2GHz，后者频率为3.6~3.9GHz。价格方面，锐龙3 3300X售价899元，锐龙3 3100售价799元。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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