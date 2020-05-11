拼多多上线首届多多亲子节，帮全国妈妈净省15亿

中关村在线消息：拼多多正式上线首届“多多亲子节”，联合超过900家国内外知名品牌，帮助全国妈妈打造覆盖30000款品牌SKU的一站式购物场景。

据悉，该活动由拼多多“限时秒杀”和“百亿补贴”两大事业部共同推出，将首次通过“补贴底价叠加秒杀折扣”的方式，为平台用户献上超级重磅福利。消费者通过首页“限时秒杀”频道、“百亿补贴”频道以及搜索“多多亲子节”等关键词，均可直达该专区。

活动期间，包括帮宝适、花王、A2奶粉、史努比、迪士尼等在内的品牌，均将以全渠道历史最低价的形式登陆拼多多平台。

▲5月10日，拼多多上线首届“多多亲子节”，打造超过30个“千万单品团”。活动期间，帮宝适“拉拉裤”每片售价低至0.69元。

“百亿补贴”追加15亿“秒杀特惠”

随着全国各地复工复产，女性白领们全面回归，撑起家庭事业的半边天。但与此同时，大部分地区的幼儿园、小学开学日期尚未明确，不少女性同胞们要花更多的时间、精力平衡工作与带娃，成了这段时期最辛苦的群体。

作为执掌家庭财务和生活的主力军，带娃妈妈们也撑起了拼多多的大半边天。该群体是家庭消费的最高决策者和实施者，对于品牌价格、商品品质有着清晰的感知，能够轻松找到全网最低价的品牌商品。

“平台近6亿用户中，妈妈群体是不折不扣的中流砥柱。”拼多多亲子节负责人陆元表示，“因此，我们希望以本次母亲节为契机，帮助全国的妈妈们‘省钱更省时间’，助力打造‘上得厅堂下厨房，顾得自己顾得家’的硬核妈妈。”

据介绍，在“限时秒杀”和“百亿补贴”两大事业部的共同主导下，本次“亲子节”首次推出了补贴底价叠加秒杀特惠的形式——在“百亿补贴”的基础上，“限时秒杀”将联合品牌商追加15亿元让利，帮助妈妈们“买一套童装就能省出两罐奶粉钱”。

一线品牌大乱斗，PK“单品千万团”

为帮助妈妈群体降低决策成本，“多多亲子节”期间，拼多多将围绕儿童饮食、睡眠、出行、游戏、教育、居家等多个场景打造全套解决方案，帮助妈妈们一站式搞定带娃难题。

“比如亲子出行场景下，我们推出了亲子装、亲子出游、亲子娱乐等组合，将全网最受欢迎的品牌商家以最低价的方式呈现在妈妈们的面前，帮助她们跳过学习和决策环节。”陆元表示，年轻妈妈更关注生活品质，亲子套装、亲子运动、亲子娱乐等多元化的商品可以为家庭生活带来更多的陪伴和乐趣。

围绕不同场景，超过900家国内外知名品牌将通过滚动“万人团”的方式，角逐各场景下的最佳匹配对象。

5月10日，帮宝适、君乐宝等品牌率先登陆“万人团”。其中，帮宝适L120型拉拉裤的补贴价仅为83元，平均每片售价低至创纪录的0.69元。截至中午1点，首批8000件帮宝适“拉拉裤”已被抢购一空。

“多多亲子节”期间，此类大牌单品将以“定时滚动成团”结合“不定时惊喜团”的方式轮番登场，以帮宝适为例，补贴价仅19.9元的L54型“一级帮”也将不定时上线“百亿补贴”。预计整个活动期间，帮宝适仅“拉拉裤”单品，就将创造千万级以上的销售额。

▲“多多亲子节”期间，帮宝适等商品将实现全场顺丰包邮，此外还配备有专门的正品溯源码。

“省钱只是最基础条件，通过‘多多亲子节’，我们将探索实践‘又好又快又安心’购物体验，让妈妈群体‘躺着带娃，舒适到家’。”陆元表示。

围绕上述目标，活动期间，拼多多将联合各大品牌推出一系列行业首创的福利措施。以帮宝适“万人团”为例，针对该系列商品，平台联合顺丰推出了17个省份顺丰包邮的措施，实现极速送达，这也是此类快消品首次享受全部顺丰包邮的福利。

同时，为保证品牌正品，“多多亲子节”也推出一系列的特殊“加密”措施。以帮宝适为例，每件商品的内部都附有正品溯源码，消费者通过扫码即可获取帮宝适官网积分，在安心无忧的同时，还可以叠加积分兑换更多官方好礼。

其间，包括9.9元起售的美赞臣新品学优素、59元起售的乐高机械组和德宝系列，以及A2、花王等冠军单品，均将登陆“限时秒杀”万人团。预计整个活动期间，将出现至少30个销售过千万的“单品团”。

“我们已经联合品牌商准备了充足的货源，保障每位妈妈都能买到心仪的商品。”陆元表示，“除此之外，我们也设置了一些拼手速环节，比如‘多多亲子节’将推出10000件1元购买的商品，包括迪士尼、HelloKitty、Snoopy等品牌。”

▲在全场不限量、最低价的基础上，“多多亲子节”还推出了超过10000件“1元购买”的大牌商品，包括迪士尼、HelloKitty、Snoopy等品牌。

工厂开放、保税直播，打造一站式购物场景

随着国民经济的发展，儿童消费占据家庭消费的比例越来越高。中国儿童研究中心调查显示，80%儿童支出占家庭支出的30%-50%，拼多多数据则显示，儿童电商消费增长幅度远高于全年龄段电商消费增长幅度。

食品和服装依旧占据儿童消费市场整体规模前两名。拼多多数据显示，4月1日至5月9日，平台累计销售儿童服饰超830万件，同比增长266%，增速远高于女装和男装。

除食品、服装外，中国家庭用于儿童教育类、益智类的消费呈急速上升趋势，并且愈发重视儿童私人空间的定制化打造。“一方面，中国消费者对于母婴品牌的认知度越来越高，另一方面，儿童消费的商品丰富度和渗透率在迅速上升。”陆元表示，通过“多多亲子节”，拼多多将致力于将母婴、儿童商品由单品消费转变为场景消费，“比如出行场景下，我们会甄选最优质的服饰、护具、防晒、推车等商品，为妈妈们提供整体解决方案，她们可以用15分钟到20分钟，购齐一个夏天的亲子出行所需。”

围绕上述目标，拼多多“限时秒杀”团队正联合更多品牌，通过持续创新来满足妈妈群体多样性的需求。“多多亲子节”期间，各大国内外知名品牌将通过工厂开放日、保税区直播等方式，进一步加强与目标用户的联系。

▲“多多亲子节”期间，各大国内外知名品牌将通过工厂开放日、保税区直播等方式，进一步加强与目标用户的联系。

上海永久自行车董事长颜奕鸣表示：“通过本次‘多多亲子节’，永久将联合拼多多为全国带娃家庭创造全新的亲子出行体验，同时，永久也将充分发挥企业的研发生产优势和拼多多的数据优势，持续研发更多优质的儿童自行车和山地车，为全国的家庭带来更多欢乐。”

预计本次“多多亲子节”活动，拼多多将联合900家品牌触达1.5亿消费者，为品牌商带来超过3000万的新增客群。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：拼多多上线首届多多亲子节，帮全国妈妈净省15亿http://news.zol.com.cn/743/7437069.html