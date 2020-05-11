拼多多直播迎“最强助农天团”，黔西南州长携9位市县长联手卖农货

中关村在线消息：“多多助农”系列市县长直播活动落地贵州。贵州省黔西南州及下辖九县（市、新区）共计10位地方主政官员，组团走进拼多多助农直播间，向平台5.85亿消费者推介黔西南农、特产品，为地方好货代言。

“黔西南是山地之州，这里气候分明，山清水秀，是生产绿色无公害农特产品的宝地”，“全州集齐了峰林、湖泊、峡谷、瀑布、地缝、天坑等奇特的自然风光，欢迎大家来做客”，在直播间一百多万名消费者面前，贵州省黔西南州委副书记、州人民政府州长杨永英对黔西南州的美食美景娓娓道来。

“每喝一杯普安红茶，就是在为脱贫攻坚做贡献”，“原价188元的普安正山红茶，今天只要69元，买到就是赚到”，首次直播，杨永英就率先登场，在30分钟的直播内茶艺师、营养师和金牌销售无缝切换，一抹茶香伴一碗利水消肿、健脾祛湿的消暑薏仁粥，成功“馋坏了”手机另一头的消费者。

在杨永英登场后，先后参与直播的黔西南市县长、新区主任还包括兴义市委常委、副市长张登利；兴仁市委副书记、市长方先红；安龙县委副书记、县长冉隆斌；望谟县委副书记、县长徐炼；贞丰县委副书记、县长郑梦英；普安县委副书记、县长龙强；晴隆县委副书记、代理县长冯子建；册亨县委常委、副县长欧阳川；义龙新区党工委委员、新区管委会副主任肖华东。

▲5月9日，拼多多市县长直播间迎来“最强助农扶贫天团”，黔西南州州长杨永英（左六）及下辖九县（市、新区）的市县长及新区主任悉数到齐，接力推荐黔西南地方优质特色农产品。（摄影安舜）

在10位“带货主播”的推介下，拼多多平台消费者深入了解了红茶、薏仁米、刺梨液、矮脚鸡蛋、食用菌、板栗、茶叶、山茶油、红糖、藕粉、盐菜、糯米蕉、粽子、花椒等30余种黔西南州地方特色农、特产品，并踊跃拼单。

“今年黔西南脱贫攻坚进入最关键的一年，有两个县还没有摘帽，几个县要巩固。要和全国同步进入小康，核心是老百姓的收入，老百姓的日子要过得好起来，腰包要鼓起来，就要靠我们地方的农产品，要卖得出去，要卖出好价钱”，“以前好的东西走不出去，现在主要靠线上渠道来进行农产品销售”，杨永英表示，黔西南政府将积极利用拼多多等线上农产品销售渠道，扎实推进全州脱贫攻坚。

数据显示，截至5月9日18点，该直播累计吸引102万名消费者观看，为供销社农产品店铺转化粉丝超过2万人。本次黔西南“农、特产品线上大联播”覆盖了晴隆县、望谟县两个国家级贫困县及贞丰县、普安县、册亨县三个刚刚摘帽的贫困县。据黔西南助农商家估算，预计将有四千余农户从本次黔西南“农、特产品线上大联播”获益。

“1位州长和9位市县长组团上拼多多直播，为黔西南农、特产品代言，创下了拼多多市县长助农直播开启以来的新纪录”，拼多多新农业农村研究院副院长狄拉克表示，以黔西南“农、特产品线上大联播”为起点，拼多多将利用“超短链”“社交电商”等创新农产品流通模式，基于平台5.85亿消费者优势，持续助力黔西南政府开展扶贫工作。

“最强助农天团”：州长携9位市县长为农户打开新销路

“这是我见过的最强助农扶贫天团”，围观直播的拼多多网友表示，在长达5小时的直播中，10位州长、市长、县长、新区主任接力完成了“农、特产品线上大联播”，当上了兼职“带货官”。泡茶、喝茶、吃板栗、吃盐菜、献出微信…各地领导使出十八般武艺，向拼多多平台消费者介绍当地农产品。

“我微信名就叫子建，大家要来扶贫欢迎加我微信”，介绍起晴隆的薏仁面条、盐菜，晴隆代理县长冯子建像邻家大叔，边吃边把晴隆美食的工艺、历史一一道来。望谟县长徐炼则介绍起了板栗生长的温润气候，“冬天气温从来没低过0度”。册亨“香蕉县长”欧阳川则精准抓住消费者需求，“女孩子吃了我们的糯米蕉，皮肤好，抗过敏，糯米蕉还能用来做面膜”，“这款波啦哪芭蕉片适合放办公室，累了就来一口”。

直播不仅收获了订单，也带动了当地的脱贫信心。“太划算了”“州长带货，我们农户有信心”“大热天，州长辛苦了”“为了县长下一单”的弹幕飞速划过屏幕，还有消费者刷起火箭、送上了爱心。

▲贵州省黔西南州委副书记、州人民政府州长杨永英在向拼多多直播间100多万名消费者介绍黔西南州出产的普安正山红茶。直播间弹幕区，有不少粉丝为州长主播送出了火箭和爱心（摄影安舜）

贵州是脱贫攻坚的主战场，疫情袭来，为黔西南州的脱贫工作增加了新的挑战。3月开始，贵州启动脱贫攻坚“冲刺90天打赢歼灭战”，“一刻不能停，一步不能错，一天不能耽误”，要把“耽误的时间抢回来，遭受的损失补回来”。

在这样的背景下，黔西南州政府联合新电商平台拼多多启动黔西南“农、特产品线上大联播”活动，用直播电商、拼购、农产品直连消费者餐桌等新电商模式开展消费扶贫行动，拓宽销售渠道，切实加速全州贫困农户脱贫增收。

狄拉克认为，“地方一把手悉数到齐，‘最强助农扶贫直播天团’开展的这场直播，体现了地方政府对全国消费者的诚意，也能够让整个区域的老百姓，用最直观的方式感受到政府的助农决心，共同学习利用移动互联网来助农脱贫的新模式”。

据悉，本次州、县（市）、新区主任大联播之后，黔西南当地政府、企业还将联合拼多多开展电商培训、直播培训、电商下乡等举措。

“拼多多手机上就能开店，降低了企业开展电商业务的门槛，也让我们的板栗不再是‘长在深闺人未识’”，望谟助农企业光秀生态食品有限责任公司负责人曾光秀表示。当前，“光秀哆吉栗”拼多多官方旗舰店销量超过10万件，获得13240人关注。

目前，多家产品上线直播间的黔西南优质农产品企业也正紧锣密鼓的筹备拼多多店铺，“以前老是觉得电商很遥远，搞不懂，这次州长、县长直播带货之后，一方面发现销售效果真的很好，一天的零售成绩几乎是以前一两个月的；另一方面，发现电商没有那么难”，晴隆薏仁米产业企业薏米阳光负责人陈天兵表示。

一场直播带动的脱贫攻坚热

鄢传若斓是现场的助农主播之一，而她的真实身份，是复旦大学国际关系与公共事务学院的硕士研究生。

1996年出生的鄢传若斓是黔西南州走出的优秀学子之一，凭借优异成绩被中国人民大学录取，又考取了复旦大学研究生。

听说州里有一场助农扶贫的直播，鄢传若斓主动联系了当地供销社，希望申请成为主播，“我的家乡还很贫穷，我是这里走出来的大学生，我希望用自己学到的知识，更好地向外面的人介绍我的家乡”。

“最强助农主播团”的首秀，在黔西南州掀起了一场全民关注的脱贫攻坚热。从本地大学生、农业合作社、供销社再到企业，纷纷行动起来，希望抓住主播团带来的效应，搭上移动互联网的列车。

黔西南州位于贵州省西南部，珠江上游，云贵高原东南端，境内分布有布依族、苗族等35个少数民族。终年气候温暖湿润，日照时间长，雨量充沛。

由于遍地是大山，交通条件等历史原因，黔西南在很长一段时间内一直带有“贫困”的标签，在2014年国务院扶贫开发领导小组办公室发布的全国832个贫困县名单中，黔西南州当时8个县市中，有7个县上榜。

近年来，黔西南州持续探索脱贫助农的新模式，建立了“农户+基地+企业”的模式，推进“一县一品”的农业产业化扶贫思路。目前，已经有5个县摘掉了“贫困县”的帽子。

而为了“真脱贫，脱真贫”，卖出脱贫冲刺的关键一步，黔西南州政府一直在积极通过拼多多等新电商线上销售渠道，在助力贫困户持续稳定增收、黔货出山的同时，打造区域农产品品牌。

▲黔西南气候温润，适合植物生长，下辖9县（市）、新区几乎都有拿得出手的四五种成规模种植的农、副产品。以本次大联播为起点，黔西南政府、企业将持续利用新电商渠道，将优质农产品送到全国消费者的餐桌上。（摄影安舜）

过去，由于传统零售渠道和传统电商平台的限制，贫困地区有很多优质农产品难以直连消费者。以深度贫困县晴隆为例，物流、快递成本是发达地区的三倍，在传统流通渠道下，农业产品缺乏全国性的市场竞争力。

拼多多农产品直连消费者“超短链”、“店铺直播”等新模式让黔西南的生产者、企业和政府组织意外发现了“电商助农”的新机遇。

为带动黔西南州农业企业跑步进入新电商时代，黔西南州供销合作社联合社带头成立了黔西南创优电子商务有限公司，带动当地企业线上开店卖货。“利用拼多多等新电商渠道，能够开拓黔西南农产品的销路，让黔西南州农产品市场需求稳定上涨，也抬高了农民收入的天花板”，黔西南创优电子商务有限公司总经理武宇东表示。

目前，黔西南州各区县已经在地方政府的牵头下，由当地龙头农业企业和供销社负责，在拼多多平台上线自己的助农店铺，上线优质助农产品。

根据媒体报道，拼多多在陕西等地已经摸索出了一条“合作社店铺”的电商助农模式。在拼多多平台上，有大量农业生产合作社开设的助农店铺，“前方是网商，后方是农户”，让电商发展的成果与农户直接共享。

电商扶贫，大有可为。除了农业扶贫，作为全面助力当地经济发展，黔西南州作为中国的优质旅游目的地，黔西南州还将与拼多多合作试水旅游产业扶贫。直播活动后，黔西南州多个自然旅游产品也同步上线拼多多。

据了解，拼多多已经将黔西南纳入“双百万计划”地区，未来将支持多家黔西南电商企业成长为年销售额超过100万的店铺。同时，利用多多大学讲师团落地培训、头部电商企业流量扶持等方式，加快黔西南农产品销售线上化。

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