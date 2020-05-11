百度2020年重点发力方向曝光 转型服务新接口

中关村在线消息：百度发出邀请函显示，百度将于5月13日举办“万象”2020百度移动生态大会。现在百度2020年重点发力方向曝光。





据悉，百度2020年通过智能小程序，更深度的连接用户，实现从信息到服务的升级。目前，百度App已经线了“百度服务中心”，一站式聚合充值缴费、医疗健康、快递服务、城市服务、旅游出行、家庭服务等第三方本地生活服务功能，以提升完成交易和服务的概率。另一方面，小程序也给百度增加了电商属性，4月的“全民读书月”活动中，依托于小程序的挂载能力，百度达成了百度APP，百家号，百科，直播等全场景卖书。



通过托管页从技术、服务以及用户体系等各个层面对中小企业进行全面支持。这不仅能帮助中小企业获得低成本、高效率、标准化的移动商业服务，快速启动和融入到移动互联网，也能提高信息的安全性和准确度，优化用户体验。

据介绍，万象大会由原来的百家号内容创作者盛典升级而来，具体包括主论坛、分论坛、文话万象、万象云集四个板块，涉及百度APP、百家号、智能小程序、百度百科、百度知道、百度文库、好看视频、全民小视频等产品线。届时，这些产品线的负责人将悉数登场，与创作者进行互动交流。另有大量优质创作者也将在线直播，带来各种干货分享。【7437059】

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：百度2020年重点发力方向曝光 转型服务新接口http://news.zol.com.cn/743/7437059.html