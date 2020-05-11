万象大会新航程 百度移动生态扶持计划

中关村在线消息：百度将于5月13日举办“万象”2020百度移动生态大会，对于百度移动生态，百度将加大力度扶持内容创作者，推动平台内容生态的健康发展。这些扶持涉及百家号、智能小程序、好看视频等多个平台和产品。





百家号推出了“百川计划”，拿出百度矩阵产品500亿流量，全方位助力创作者快速成长，并通过流量、资本、IP联合打造等方式与MCN机构深度合作，帮助MCN机构大幅提升基于百家号的年营收额。

智能小程序则推出了“造星计划”，通过提供免费的云服务及AI能力、更高比例的广告分成和流量倾斜等，在一年内扶持100个月活突破十万的创意智能小程序。

好看视频推出“未来计划”，面向运动健康、兴趣学习、房产家居、旅游、穿搭美妆、开箱评测 、汽车、美食这8大垂类的优秀作者，通过基础分润体系、电商带货、付费专栏、服务小程序、直播以及赞赏进行多元化运营，帮助作者建立私域阵地。据介绍，好看视频将在1年内拿出1000亿爆款流量，扶持1000位创作者进入百万年薪行列。

此外，知识体系推出“星知计划”， 提供专项流量包，包括很多元变现能力，像内容电商、直播带货、流量分成以及现金激励等等，让知识创作者共享知识的红利。

最后，百度还推出了公益领域地“星辰计划”， 共享自身的技术能力、生态资源、资金和流量，让有价值的公益项目能够被更多人看见，让更多人参与。

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