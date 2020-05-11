中关村在线消息：北京时间5月11日消息，今天下午，小米在京东直播中正式发布了Redmi K30 5G 极速版。这款手机最大的亮点莫过于首发了刚刚发布的高通处理器骁龙768G，目前已经开启了预售，6GB+128GB版本售价为1999元，5月14日上午10点开售。



Redmi K30极速版正式发布 起售价1999元

Redmi K30 5G 极速版搭载了骁龙768G处理器，相比骁龙730处理器，骁龙768GCPU性能增30%，GPU性能增50%，AI算力增140%，视频、游戏运行更流畅，画面更真实。

除了处理器之外，Redmi K30 5G 极速版采用了一块6.67英寸120Hz双打孔屏幕，一共将推出薄荷冰蓝、紫玉幻境、时光独白、深海微光等四种不同的颜色。该机后置四摄像头，配备了索尼6400万主摄，120度超广角镜头，2cm超微距镜头，人像虚化景深镜头。同时，这款手机采用2000万前置摄像头，支持AI美颜。

Redmi K30 5G 极速版电池容量为4500mAh，支持30W疾速快充，支持多功能NFC，涵盖公交卡、门禁卡和银行卡。这款新机采用Type-C接口，目前已经开启了预售，6GB+128GB版本售价为1999元，5月14日上午10点正式开售。

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