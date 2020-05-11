5G消息App上线仅一天下架 中国移动官方如此回应

“5G消息”是中国移动开发的，基于5G网络通讯技术的新一代社交App。中国移动推出的5G消息App于5月10日上线，但今天（5月11日）却突然下架。5G消息App上线仅一天下架，此事件引起了网友的热切关注，中国移动官方也针对此事件进行了回应。



5G消息App上线仅一天下架

5G消息App上线仅一天下架， 中国移动今日回应说：因当前一些终端尚未支持5G消息功能，中国移动开发了“5G消息”APP，可以让开发者完成Chatbot（智能聊天机器人(13.490, -0.04, -0.30%)）应用开发后，真实体验消息交互服务，吸引广大开发者积极参与5G消息的合作生态构建，并非面向客户商用发布的产品。



中国移动表示，由于前期三家运营商联合发布5G消息白皮书，引发较高舆论关注，为保护“5G消息”名称不被恶意抢占，中国移动近日在应用市场进行上线。因存在一些技术问题，该APP目前临时下线，稍后会重新上线。

根据App简介，5G消息App是中国移动基于国际RCS标准打造的一款通讯及服务软件，支持发送文本、图片、音视频、地理位置等丰富消息；还可与商户的聊天机器人进行交互，获取7*24小时的智能服务。

安装后，5G消息App会建议将其设为默认的短信应用，同时需要勾选电话、联系人、存储等多项权限。中国移动还会给用户发送订阅新消息应用相关服务的短信（资费0元）。

按照此前三大运营商发布的《5G消息白皮书》，5G消息应用其实不需要用户另行安装App。对此，中国移动回应，因当前一些终端尚未支持5G消息功能，中国移动开发了5G消息App，可以让开发者完成Chatbot（智能聊天机器人）应用开发后，真实体验消息交互服务，吸引广大开发者积极参与5G消息的合作生态构建，并非面向客户商用发布的产品。

在过去数年里，运营商与苹果公司的沟通讨论一直在进行中。目前通过安装App体验的做法，可以帮助苹果公司和苹果手机用户体验和使用5G消息。相信在不远的将来，5G消息将会成为所有智能手机的标配，为广大消费者提供可信、零门槛和易使用的信息服务。



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：5G消息App上线仅一天下架 中国移动官方如此回应http://news.zol.com.cn/743/7436559.html