中关村在线消息：北京时间5月11日消息，近日百度正式发出邀请函，百家号内容创作者盛典重装升级为百度万象大会，并将于2020年5月13日在线上召开。在这次大会上，除了即将官宣的电商直播之外，百度还将发表未来他们对于智能小程序的规划。



百度小程序未来怎么做？这次万象大会告诉你

根据百度的规划，未来智能小程序将会从信息入口转变到服务接口。百度希望通过智能小程序，更深度的连接用户，实现从信息到服务的升级。目前，百度App已经线了“百度服务中心”，一站式聚合充值缴费、医疗健康、快递服务、城市服务、旅游出行、家庭服务等第三方本地生活服务功能，以提升完成交易和服务的概率。

另一方面，小程序也给百度增加了电商属性，4月的“全民读书月”活动中，依托于小程序的挂载能力，百度达成了百度APP，百家号，百科，直播等全场景卖书。

未来，百度还将通过托管页从技术、服务以及用户体系等各个层面对中小企业进行全面支持。这不仅能帮助中小企业获得低成本、高效率、标准化的移动商业服务，快速启动和融入到移动互联网，也能提高信息的安全性和准确度，优化用户体验。

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