百度万象大会来了，传闻中的百度直播会借机发布吗？

百度将于5月13日以线上的形式举办“万象” 2020 百度移动生态大会，万象大会具体包括：主论坛、分论坛、文话万象、万象云集四个板块，涉及百度APP、百家号、智能小程序、百度百科、百度知道、百度文库、好看视频、全民小视频等产品线。



百度万象大会来了

据悉，百度执行副总裁沈抖及百度移动生态部分业务负责人，将逐一亮相并全面讲解 2020 年下半年百度移动生态的关键战略及政策。因此，此前呼声很高的百度直播产品能否借助这次大会正式发布，也成为这届百度万象大会的一大看点。

近日百度移动生态持续加码百度直播，有媒体报道称，百度即将上线电商直播。针对此类问题都有望在大会上得到解答。令有媒体报导称，百度电商直播已于近日上线，百度自媒体和好看视频的作者已经加入，知情人士还透露，预计直播公会和MCN将在 5 月中旬开播。

百度方面曾表示，直播是其重点发力的方向，百度各产品会根据用户需求提供以信息和知识为核心的直播，帮助用户成长。比如百度在疫情期间就提供了多场次健康知识类直播，以及‘云游’世界博物馆的直播等。

在直播概念如此火爆的今天，百度是否选择跟进成为业界关注焦点，本次大会值得期待。

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