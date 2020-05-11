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    百度万象大会召开在即，百度即将交出怎么样的成绩单？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    百度万象大会，被誉为创作者的盛宴，同时也是百度每年进行阶段总结的时刻，今年的百度又将交出怎么样的成绩单呢？

    根据百度官方报告指出，百度移动生态持续加码百度直播，各种以知识为核心的直播持续火爆；百度百科等知识矩阵产品不断创新；百家号和小程序创作者数量更是屡创新高。

    百度万象大会召开在即，百度即将交出怎么样的成绩单？
    百度万象大会召开在即

    与此同时，第三方调研机构QuestMobile数据显示，今年一季度，百度App月活用户数达5.36亿，在国内所有App排名中较去年上涨两位。

    这一系列进展背后，百度将在下半年如何继续发力，创作者们应该往哪些方向发力？等问题成为了创作者和业界最关心的话题，这些话题都有望在大会上得到解答。

    令据美股研究社观察，百度近期持续进军直播领域，此前有消息称百度或将收购触手直播，而双方在此之前早已展开多次合作。

    此外，百度近日启动的“追踪火星计划”，或也是进军直播领域又一布局。

    此外，百度也持续加码百度直播，各种以知识为核心的直播持续火爆；百度百科等知识矩阵产品不断创新等。

    本次“万象大会”百度将披露移动生态下半年重点战略，这还是值得我们期待的。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：百度万象大会召开在即，百度即将交出怎么样的成绩单？http://news.zol.com.cn/743/7436506.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/743/7436506.html report 889 百度万象大会，被誉为创作者的盛宴，同时也是百度每年进行阶段总结的时刻，今年的百度又将交出怎么样的成绩单呢？根据百度官方报告指出，百度移动生态持续加码百度直播，各种以知识为核心的直播持续火爆；百度百科等知识矩阵产品不断创新；百家号和小程序创作者数量更是...
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