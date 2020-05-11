万象大会在即 百度移动生态三大支柱持续发力

中关村在线消息：包罗万象，万象更新，百度将于5月13日举办“万象”2020百度移动生态大会。此次大会上，百度移动生态将会是非常重要的议题，其三大支柱也将继续发力。





百家号是百度移动生态的三大支柱之一，是集内容创作、发布和变现于一体的互联网平台。百家号目前拥有300万内容生产者，生产内容包括文章、图片、短视频等，百家号有力促进了百度移动生态的多样化。

智能小程序是百度移动生态的又一重要支柱，让搜索连接信息、知识和服务的能力获得增强。得益于搜索和智能小程序之间的良性互动，百度智能小程序月活跃用户达5亿，入驻小程序数量达到42万，覆盖271个细分类别。

智能小程序打破了移动App构筑的“围墙花园”，让更多的信息、知识和服务，被搜索引擎索引，极大地增强了百度移动生态的丰富性。

托管页是百度加强移动生态建设的另一个重点，通过百度提供的托管解决方案，商家可以自主发布内容、信息和服务、收集销售线索、与用户实现高效的连接和互动。商家还可以利用百度的技术和用户洞察，进行客户关系管理。

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