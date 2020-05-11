    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    四大科技巨头全年居家办公 苹果是个例外

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间5月11日消息，据外媒报道，之前亚马逊、微软、谷歌和Facebook等公司都宣布将会采取居家办公的策略。现在这四家公司纷纷表示将会把这一措施扩展至全年。不过相对应的是，苹果的Apple Store已经开始陆续复工。

    四大科技巨头全年居家办公 苹果是个例外
    四大科技巨头全年居家办公 苹果是个例外

    据了解，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）在上周已经通知员工，要做好在家办公到10月底的准备，同时这种情况一直持续到年底也是有可能的。不过他也认为，部分员工可以在6月或7月返回工作，但要增加安全预防措施。

    目前，谷歌公司的主要办公地点集中在加州的湾区，湾区已经将居家令延长至5月底，而谷歌对于这一事情也更加谨慎。此前皮查伊在一份员工邮件中提到：“就像我们是最早实施员工在家办公的公司之一一样，我们对返回工作岗位将同样保持小心谨慎态度。”

    谷歌此前曾经承诺，疫情危机期间他们将继续支付合同工人薪金。不过，皮查伊也提到，即便回到公司工作，大部分的人生活也会有所不同。

    （本文图片来自互联网）

    （7436347）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：四大科技巨头全年居家办公 苹果是个例外http://news.zol.com.cn/743/7436347.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/743/7436347.html report 843 中关村在线消息：北京时间5月11日消息，据外媒报道，之前亚马逊、微软、谷歌和Facebook等公司都宣布将会采取居家办公的策略。现在这四家公司纷纷表示将会把这一措施扩展至全年。不过相对应的是，苹果的Apple Store已经开始陆续复工。四大科技巨头全年居家办公 苹果是个例...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品