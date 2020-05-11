中关村在线消息：北京时间5月11日消息，据外媒报道，之前亚马逊、微软、谷歌和Facebook等公司都宣布将会采取居家办公的策略。现在这四家公司纷纷表示将会把这一措施扩展至全年。不过相对应的是，苹果的Apple Store已经开始陆续复工。



四大科技巨头全年居家办公 苹果是个例外

据了解，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）在上周已经通知员工，要做好在家办公到10月底的准备，同时这种情况一直持续到年底也是有可能的。不过他也认为，部分员工可以在6月或7月返回工作，但要增加安全预防措施。

目前，谷歌公司的主要办公地点集中在加州的湾区，湾区已经将居家令延长至5月底，而谷歌对于这一事情也更加谨慎。此前皮查伊在一份员工邮件中提到：“就像我们是最早实施员工在家办公的公司之一一样，我们对返回工作岗位将同样保持小心谨慎态度。”

谷歌此前曾经承诺，疫情危机期间他们将继续支付合同工人薪金。不过，皮查伊也提到，即便回到公司工作，大部分的人生活也会有所不同。

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