中关村在线消息：近日，据最新的消息显示，iPhone 12的最小尺寸或将和iPhone 5一样大。



iPhone 12的尺寸比SE还小 或将和iPhone 5一样大

近期关于iPhone 12的消息不断爆出，目前得知的是四款iPhone 12尺寸，分别为iPhone 12（5.4寸）、iPhone 12 Max（6.1寸）、iPhone 12 Pro（6.1寸）和iPhone 12 Pro Max(6.7寸)。

据外媒消息，iPhone 12基础机型可能比iPhone SE第2代还要小，或将和iPhone 5的尺寸差不多。

泄密者Filip Koroy（又名EverythingApplePro）说：“我们认为iPhone 12的尺寸是5.4英寸并不对，尺寸太大了，其实参考现在的全面屏设计就能充分展示出来。”

并且最小的iPhone 12将比今年早些时候发布的iPhone SE（第2代）更强大，在最近的一次泄密中，iPhone 12似乎比iPhone 5或iPhone SE（第1代）更薄。

该设备将有一个OLED显示屏、全新的A14处理器并支持5G网络。

iPhone 12功能不断升级的更加强大，但价格却是近年来苹果产品少有的，四款产品的价位分别为649美元、749美元、999美元和1099美元。【7436314】

（文中图片来自互联网）

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