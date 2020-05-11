中关村在线消息：近日，据最新消息得知，Intel、AMD、NVIDIA三大芯片巨头已经决定放弃参加今年的台北电脑展。



Intel、AMD、NVIDIA决定放弃参加本次台北电脑展

因受新冠疫情影响，原定于6月2-6日举办的202年度台北电脑展Computex 2020推迟至9月28-30日。

在此之前得知，博帝、技嘉、微星、撼迅、精英、承启等板卡和存储品牌已经纷纷退出今年的台北电脑展。

台北电脑展最大的看点就是Intel、AMD、NVIDIA所带来的全新平台，去年大家就看到了Intel 10nm工艺、Ice Lake的十代移动版酷睿、全核5GHz的酷睿i9-9900KS，以及AMD 7nm工艺、Zen 2架构的的第三代桌面锐龙，还有各色各样的主板、显卡。

如果按照往年正常节奏，今年的台北电脑展正好是Intel Tiger Lake 11代移动版酷睿、AMD Zen3四代桌面锐龙展露光芒的最佳时刻，而在推迟到9月底之后，又正好与NVIDIA RTX 30系列显卡的发布同步。

但是现在，Intel Tiger Lake官方称将在今年年中提前登场，已经等不及台北电脑展；AMD四代锐龙、NVIDIA RTX 30系列仍有望在9-10月份推出，虽然与台北电脑展基本同一时间，但看起来两家要单独举办自己的发布会了。

不过截至目前，Intel、AMD、NVIDIA三家还未公开表态。此前的消息称华硕打算继续参展，不知道是否还能坚持的住。

如果还有厂商继续退出，台北电脑展2020也有最终无奈取消的可能。【7436288】

（文中图片来自互联网）

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