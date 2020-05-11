    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    中国移动5G消息被下架 官方回复技术问题

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：中国移动昨天在Appstore上架了“5G消息”应用，但是有人发现，今天该应用就下架了，之后有人猜测应用下架的原因可能是来自苹果方面，现在中国移动亲自回应了这件事。

    中国移动回应下架 5G 消息 App：存在技术问题，稍后会重新上线

    据中国移动表示，因存在一些技术问题，该App目前临时下线，稍后会重新上线。

    此后中移动还提到，因当前一些终端尚未支持5G消息功能，5G消息App可以让开发者完成Chatbot应用开发后，真实体验消息交互服务，吸引广大开发者积极参与5G消息的合作生态构建，并非是面向客户商用发布的产品。

    至于为什么上这么快上架，原因是三家运营商联合发布5G消息白皮书引发了很高的关注，为了保护“5G消息”名称不被恶意抢占，因此中国移动选择尽早上线。

    中国移动、中国电信、中国联通在4月8日共同发布了《5G消息白皮书》，提出5G消息这一概念，希望能够对现有的短信业务进行全面升级。

    据悉，5G消息业务是基础短消息服务的升版级，对个人用户将打破长度限制，内容方面也将实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的融合；对企业用户则可以提供与个人用户之间的信息交互接口，通过文字、语音、选项卡等富媒体方式向用户输出个性化服务与咨询。

    （7436282）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：中国移动5G消息被下架 官方回复技术问题http://news.zol.com.cn/743/7436282.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/743/7436282.html report 944 中关村在线消息：中国移动昨天在Appstore上架了“5G消息”应用，但是有人发现，今天该应用就下架了，之后有人猜测应用下架的原因可能是来自苹果方面，现在中国移动亲自回应了这件事。据中国移动表示，因存在一些技术问题，该App目前临时下线，稍后会重新上线。此后中移动...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品