中国移动5G消息被下架 官方回复技术问题

中关村在线消息：中国移动昨天在Appstore上架了“5G消息”应用，但是有人发现，今天该应用就下架了，之后有人猜测应用下架的原因可能是来自苹果方面，现在中国移动亲自回应了这件事。





据中国移动表示，因存在一些技术问题，该App目前临时下线，稍后会重新上线。

此后中移动还提到，因当前一些终端尚未支持5G消息功能，5G消息App可以让开发者完成Chatbot应用开发后，真实体验消息交互服务，吸引广大开发者积极参与5G消息的合作生态构建，并非是面向客户商用发布的产品。

至于为什么上这么快上架，原因是三家运营商联合发布5G消息白皮书引发了很高的关注，为了保护“5G消息”名称不被恶意抢占，因此中国移动选择尽早上线。

中国移动、中国电信、中国联通在4月8日共同发布了《5G消息白皮书》，提出5G消息这一概念，希望能够对现有的短信业务进行全面升级。

据悉，5G消息业务是基础短消息服务的升版级，对个人用户将打破长度限制，内容方面也将实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的融合；对企业用户则可以提供与个人用户之间的信息交互接口，通过文字、语音、选项卡等富媒体方式向用户输出个性化服务与咨询。

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