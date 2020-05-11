    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 创新科技 > 正文

    华为手机新专利曝光：屏下摄像头蓄势待发

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，华为在2019年3月18日申请了叫做“用于隐藏前置摄像头的结构、摄像头模组及终端设备”的专利，在2020年4月14日公布出来。

    华为手机新专利曝光：屏下摄像头蓄势待发
    华为手机新专利曝光：屏下摄像头蓄势待发

    从此专利来看，本实用新型提供了一种用于隐藏前置摄像头的结构、摄像头模组及终端设备，该结构包括一个导光板，原理也很简单，就是通过光线折射来隐藏前置摄像头，并保证屏幕的显示效果，其实这就是一种屏下摄像头的解决方案。

    在这之前，华为向世界知识产权局WIPO申请了一项带有屏下摄像头的智能手机专利，名为“移动终端及显示方法”，于2019年8月29日正式收录。

    据该专利描述，手机状态栏的部分屏幕采用透明设计，前置摄像头、LED指示灯、传感器等就隐藏在透明屏幕的下方。

    不使用前置镜头的时候，透明屏幕会变成半透明50-99%，用于显示网络连接、电量、时间等信息。用户还能通过主屏幕，来调整其透明度。

    如果使用前置镜头自拍，屏幕就会变成全透明，让镜头无障碍获得进光，保证图像质量。

    据上游产业链透露的信息，今年华为可能会将类似的专利运用到旗舰手机上，而其他厂商也都有类似的规划。【7436273】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为手机新专利曝光：屏下摄像头蓄势待发http://news.zol.com.cn/743/7436273.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/743/7436273.html report 945 中关村在线消息：近日据悉，华为在2019年3月18日申请了叫做“用于隐藏前置摄像头的结构、摄像头模组及终端设备”的专利，在2020年4月14日公布出来。华为手机新专利曝光：屏下摄像头蓄势待发从此专利来看，本实用新型提供了一种用于隐藏前置摄像头的结构、摄像头模组及终...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品