中关村在线消息：近日据悉，华为在2019年3月18日申请了叫做“用于隐藏前置摄像头的结构、摄像头模组及终端设备”的专利，在2020年4月14日公布出来。



华为手机新专利曝光：屏下摄像头蓄势待发

从此专利来看，本实用新型提供了一种用于隐藏前置摄像头的结构、摄像头模组及终端设备，该结构包括一个导光板，原理也很简单，就是通过光线折射来隐藏前置摄像头，并保证屏幕的显示效果，其实这就是一种屏下摄像头的解决方案。

在这之前，华为向世界知识产权局WIPO申请了一项带有屏下摄像头的智能手机专利，名为“移动终端及显示方法”，于2019年8月29日正式收录。

据该专利描述，手机状态栏的部分屏幕采用透明设计，前置摄像头、LED指示灯、传感器等就隐藏在透明屏幕的下方。

不使用前置镜头的时候，透明屏幕会变成半透明50-99%，用于显示网络连接、电量、时间等信息。用户还能通过主屏幕，来调整其透明度。

如果使用前置镜头自拍，屏幕就会变成全透明，让镜头无障碍获得进光，保证图像质量。

据上游产业链透露的信息，今年华为可能会将类似的专利运用到旗舰手机上，而其他厂商也都有类似的规划。【7436273】

（文中图片来自互联网）

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