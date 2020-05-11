中关村在线消息：近日据悉，网上友爆料人士曝光了一款从未听说过的小米10新型号——小米10 Lite Zoom。



小米10 Lite Zoom曝光：5倍光变+50倍变焦

据了解，小米10 Lite Zoom型号为M2002J9E，代号为“Vangogh”，将于5月份在欧洲地区发布。

同时该人士还曝光了一些小米10 Lite Zoom的真机图，从图片上猜测它应该就是小米10青春版的海外版。

小米10青春版采用6.57英寸三星AMOLED原色屏，分辨率为2400×1080，搭载高通骁龙765G移动平台，前置1600万像素，电池容量为4160mAh，支持22.5W快充，支持NFC、红外遥控，保留3.5mm耳机孔。

小米10青春版后置4800万AI四摄，包含4800万像素超清主摄、800万像素长焦、800万像素超广以及200万像素微距镜头，覆盖了15-122mm的超宽焦段。

支持5倍光学变焦、10倍混合变焦和50倍数码变焦，支持分体式OIS光学防抖，是2000档位唯一一款加入潜望式长焦镜头的手机。

小米10 Lite Zoom的欧洲售价可能在399欧元起步（约合人民币3000元）。【7436265】

（文中图片来自互联网）

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