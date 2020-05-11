    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文

    新款红米10X泄露：联发科G70+4G内存+1080P屏幕

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日，外媒在Google Play上扒出了一款Redmi 10X 4G配置单，该机的信息被“曝光”出来。

    新款红米10X泄露：联发科G70+4G内存+1080P屏幕
    新款红米10X泄露：联发科G70+4G内存+1080P屏幕

    目前，Redmi 10X已经通过工信部认证，规格已经十分清晰，包括首发联发科G85处理器，6+128GB存储组合，前置1300万像素，后置4800万+800万+200万+200万四摄，电池容量为5020mAh等等。

    此次曝光的“Redmi 10X 4G”，其规格稍低一些，首发搭载了一颗联发科G70处理器，4GB内存，不过屏幕还是1080P的。

    现在还难说这款新机是否属于10X系列，因为此前有消息称Redmi 9将首发G70处理器，目测这款“Redmi 10X 4G”可能是Redmi 9海外版。

    据悉，红米本月就会发布丰富的新品，其中可能包括Redmi 10X、Redmi Note 9、Redmi 9，到时候谜底就会被揭晓，感兴趣的朋友请关注我们的后续报道。【7436255】

    (文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：新款红米10X泄露：联发科G70+4G内存+1080P屏幕http://news.zol.com.cn/743/7436255.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/743/7436255.html report 706 中关村在线消息：近日，外媒在Google Play上扒出了一款Redmi 10X 4G配置单，该机的信息被“曝光”出来。新款红米10X泄露：联发科G70+4G内存+1080P屏幕目前，Redmi 10X已经通过工信部认证，规格已经十分清晰，包括首发联发科G85处理器，6+128GB存储组合，前置1300万像素，...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品