中关村在线消息：近日，外媒在Google Play上扒出了一款Redmi 10X 4G配置单，该机的信息被“曝光”出来。



新款红米10X泄露：联发科G70+4G内存+1080P屏幕

目前，Redmi 10X已经通过工信部认证，规格已经十分清晰，包括首发联发科G85处理器，6+128GB存储组合，前置1300万像素，后置4800万+800万+200万+200万四摄，电池容量为5020mAh等等。

此次曝光的“Redmi 10X 4G”，其规格稍低一些，首发搭载了一颗联发科G70处理器，4GB内存，不过屏幕还是1080P的。

现在还难说这款新机是否属于10X系列，因为此前有消息称Redmi 9将首发G70处理器，目测这款“Redmi 10X 4G”可能是Redmi 9海外版。

据悉，红米本月就会发布丰富的新品，其中可能包括Redmi 10X、Redmi Note 9、Redmi 9，到时候谜底就会被揭晓，感兴趣的朋友请关注我们的后续报道。【7436255】

(文中图片来自互联网）

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