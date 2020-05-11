魅族17首销福利一览 买即送HiFi解码耳放

中关村在线消息：魅族最新5G年度旗舰魅族17/17 Pro今天上午正式开卖了，售价3699元起，而在首销用户还可以额外获得多种福利，包括HiFi解码耳放、18个月超长保修等。





价格方面，魅族17 8GB+128GB版售价3699元，魅族17 8GB+256GB版售价3999元，魅族17 Pro 8GB+128GB版售价4299元，魅族17 Pro 12GB+256GB版售价4699元。

另外，魅族17 航母限定版则在6月1日正式开卖，售价4299元；魅族17 Pro晓芳窑艺术典藏版5月25日开售，限量50套，售价9999元。

首销福利一览：

1、可获赠魅族HiFi解码耳放一条；

2、18个月超长保修；

3、上门维修免服务费1次或寄修免来回运费1次；

4、终身尊享VIP服务；

5、魅族云服务：3个月黄金会员礼包；

6、Meizu Pay：最低0元开公交卡；

7、读书APP： 新用户10天免费阅读+赠200书币（Flyme自带的读书APP）；

8、喜马拉雅：7天VIP精选听书礼包；

9、咪咕阅读： 30天会员权益；

10、同程旅行：价值888元大礼包；

11、美团：价值188元大礼包；

12、价值3888元的游戏体验券+明日之后、崩坏3、少年三国志2、新笑傲江湖的4大热门游戏专属礼包。

魅族17搭载高通骁龙865芯片，采用第三代极边全面屏，最高12GB+512GB内存组合，4500mAh大容量，支持30W超级闪充。

影像方面，魅族17全系采用后置6400万像素的四摄摄像头组合，其中6400万像素主摄搭载了IMX686传感器，超级夜景模式3.0，118°超广角摄影的800万像素超广角镜头，2.5cm微距摄影的500万像素摄像头。

魅族17 Pro则采用了陶瓷工艺机身，LPDDR5，支持27W无线超充和无线反充，特别是晓芳窑艺术典藏版的汝瓷版本让人印象深刻。

魅族17 Pro同样采用了后置四摄的配置，其中采用了6400万像素的主摄，800万像素长焦镜头，两颗镜头配合下，可实现26mm-210mm全焦段混合无损变焦。3200万像素定制超广角镜头，支持像素四合一技术，129度极限视角和3.0cm超微距摄影。

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