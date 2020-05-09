继续发酵 丰巢称停用快递柜小区涉嫌严重违约

中关村在线消息：丰巢收费一事继续发酵，之前有杭州东新园小区业委会因丰巢突然收费，宣布停用丰巢快递柜，对此丰巢今日发布声明，称小区存在严重的违约行为，保留追索毁约的责任权利。





对于该事件，丰巢公司声明中提出了三点立场：

1、丰巢依照协议支付场地费为东新园小区业主提供服务，协议不包含对于丰巢营业模式和价格的约束，业主个体是否使用，是否愿意成为会员，我司已在官方渠道提供自由选择， 业委会应当尊重业主个人选择，业委会如执意继续停机，是严重的违约行为。如对合作有异议，需遵照合同约定进行解决。

2、业委会单方面断电已经构成违约，已对我司造成巨大经济与商誉损失。也给小区业主和快递员带来诸多不便。我司保留追索东新园业委会毁约的责任权利，同时将依据合约追索相关经济和商誉损失。

3、我司对于东新园小区已经付费支持丰巢的用户深表遗憾，丰巢无法在支付高场地费 的同时再给业主提供免费服务。将根据业委会最终决定，快速做好会员用户退费等相关工作。

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