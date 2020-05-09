中关村在线消息：北京时间5月9日消息，过去的几年时间里，一直有消息显示苹果正在研发AR智能头戴设备。最近，有关苹果AR眼镜的消息再次甚嚣尘上。知名苹果爆料人Jon Prosser表示，苹果的AR眼镜可能被定名为Apple Glasses，并支持5G网络。



苹果AR眼镜新信息流出 外观与传统眼镜没区别

Jon Prosser认为，苹果可能会在这个AR眼镜中加入mmWave和Sub-6GHz技术，另外Apple Glasses将不会支持WiFi连接。这也意味着，Apple Glasses可以带给用户更加无缝的体验。 iPhone和Apple Watch传感器收集的数据可以给这款眼镜进行更好的校准。

此前， DigiTimes援引业内消息人士的话称，传说中的苹果增强现实AR眼镜正在开发中，且有望于2022年与大家见面。台湾地区的供应链已证实了此事，光学元件制造商正在开发中，去年 11 月的时候，The Information 在一份报告中称苹果正在开发两款头戴式装置。

除了将于 2022 年发布的 AR / VR 头戴式装置，还有一款定于 2023 年发布的“全功能”AR 眼镜，彭博社证实了这些计划，Mark Gurman 称其最快可在 2021 年到来。这款产品类似于 Facebook 旗下的 Oculus Quest，但外形设计更加时尚，使用了大量的织物和轻质材料来确保该设备长时间佩戴舒适。

预计这款这穿戴设备将具有高分辨率显示屏，允许用户阅读较小的文字、并看到他人站在虚拟对象的前面或后方，软件生态方面，该公司或于 2021 年与第三方开发者接触。

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