华为李小龙：别让镜头保护膜把P40打到千元机水平

中关村在线消息：华为手机产品线副总裁李小龙今天在其微博建议华为P40系列用户，不要再使用镜头保护贴膜和遮挡摄像头区域的保护壳，这会导致手机对焦出现问题。





引发这个讨论，主要是最近有人反映P40系列的对焦经常虚，在研究后才发现他的第三方手机保护壳遮挡了ToF发射器。就此问题，李小龙表示不只是P40 Pro的ToF发射器，P40的激光测距也会被这些多余的装备遮挡。

李小龙称：“请广大使用P40系列的小伙伴们一定注意，尽可能使用华为官方手机保护壳，如果一定要用三方保护壳，一定不要使用遮挡住摄像头整个区域的那种。”

随后他也提到了镜头保护贴膜，表示：“镜头保护贴膜（包括钢化玻璃膜），千万别用，不但影响对焦，还影响画质。我们在手机摄像头外的保护镜片花了大价钱做了超硬增透双面镀膜，被一张保护膜打到了千元机水平。”

有趣的是，确实有不少网友看到这些建议后撕掉了保护贴膜，表示真的原来那些虚焦的问题都没了，甚至其他品牌手机的用户也照做得到了解决，这样看来给手机瞎贴东西的用户还真不在少数。

（7435286）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为李小龙：别让镜头保护膜把P40打到千元机水平http://news.zol.com.cn/743/7435286.html