卖抗疫物资被封号？亚马逊发文回应

中关村在线消息：就中国卖家销售防疫物资遭冻结账号一事，亚马逊发布了一篇声明，称这些卖家违反了相关法律法规和亚马逊相关规则，并且不断采取各种方法掩盖违规行为。





亚马逊表示，平台已经提前向这些卖家发出过警告，但对方仍然选择继续违规。如果卖家帐户被确认为发生过虚假、欺诈或违法行为，该帐户的款项将被扣留，以支付因此产生的消费者退货、退款请求。

不过亚马逊也提到，在处理完相应的消费者订单后，根据违规严重程度，卖家可以通过申诉渠道拿回部分资金。如果卖家认为判定有误，亚马逊表示提供了申诉渠道，卖家可以按照邮件的指引进行申诉。

据悉，多位亚马逊中国卖家反映，在销售防疫物资后被平台判定有违规行为，并被平台冻结账号，导致款项无法提取，甚至有些账号被直接删除。

以下为亚马逊声明原文：

亚马逊要求所有的第三方卖家遵循相关的法律、法规以及亚马逊商城的规则，以创造公平、健康的营商环境。尤其在新型冠状病毒疫情期间，我们不容忍任何利用这次全球公共卫生紧急事件获取非法商业利益的不合规行为。亚马逊商城上售卖的所有产品都必须符合相关的法律、法规以及亚马逊的规则。我们将持续监控产品内容及更新，识别可能的违规产品。如果卖家违规，我们将根据违规情况迅速采取处理措施，包括移除相关产品，取消销售权限，扣留资金或诉诸法律。

对于近日上诉卖家，我们对于其账户信息进行了进一步的调查，结果显示这些卖家违反了相关法律法规和亚马逊相关规则，并且不断采取各种方法掩盖违规行为。亚马逊已经提前向这些卖家发出过警告，但他们仍然选择继续违规。如果卖家帐户被确认为发生过虚假、欺诈或违法行为，该帐户的款项将被扣留，以支付因此产生的消费者退货、退款请求。在处理完相应的消费者订单后，根据违规严重程度，卖家可以通过申诉渠道拿回部分资金。

如果卖家认为判定有误，我们为卖家提供了申诉渠道，卖家可以按照我们发送的邮件里的指引进行申诉，这也可以保证申诉能以更快的方式联系到相应的团队并快速处理。

对于部分卖家企图欺骗消费者、借全球公共卫生紧急事件违规获取非法商业利益的行为我们感到失望。我们希望和各级政府、行业伙伴一起，打击含有误导信息产品的不良销售行为，维护健康、安全的市场环境。

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