中关村在线消息：据悉，在2020年初到现在，曾有多名用户反馈微软全新笔记本Surface Laptop 3出现了毫无预兆的屏幕裂痕问题。



SurfaceLaptop3屏幕意外裂缝 微软免费换屏

部分用户们表示自己的Laptop 3在没有遭到外力接触的情况下，比如放在桌子上屏幕出现裂缝，而且拿到售后维修还需要额外支付794美元来更换屏幕。

对此微软在2月18日表示，正在评估情况并且调查这些报告。

目前经过近3个月的调查，微软终于得出结论，在今日微软在官网支持页面发布屏幕开裂事件报告。

在报告中微软表示经过调查他们确定，Surface Laptop 3的屏幕可能会因坚硬的异物导致出现细小裂缝，而整个过程看起来像是一起没有原因的意外。

不过微软建议用户如果碰到此问题可以联系微软免费换屏维修，如果用户曾因此问题自费更换过屏幕，也可以联系微软进行报销。

微软把这件事的原因归结为异物所致而非产品质量问题，不过提供免费维修，也算是给出了一个让人满意的解决方案。【7435128】

（文中图片来自互联网）

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