中关村在线消息：据悉，Facebook 在今日公布了面向 PC 端的新版默认主页，并表示会在接下来几周内向所有用户推送。







Facebook正式公布PC端新版主页

早在去年的 F8 开发者大会上，CEO 马克·扎克伯克就已经宣布要重新设计。不过直到去年 10 月，该公司才开始向外部用户开放测试。



在今年年初的时候，Facebook 向“一小部分”用户推出了新版设计，4 月份的时候“大多数人”都可以选择启用新版界面。

Facebook 努力简化了导航，以便用户通过顶栏来轻松访问首页、市场、群组和游戏等页面。

标志性的蓝色调已不再霸占顶部导航栏，Facebook 调整了界面元素，让大家可以更加方便地通过下拉设置菜单来切换黑暗模式。

Facebook 表示新版 PC 主页提升了加载速度，页面之间的过渡也变得更加顺畅，且网站的自适应设计可更好地缩放至不同的窗口大小。

如果你发现自己在近日访问 Facebook 时无权使用新界面，那可能意味着你需要多等待几天。如果实在讨厌新版默认主页，下拉菜单设置中也提供了且会经典版的选项。【7435093】

（文中图片来自互联网）

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