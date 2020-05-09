中关村在线消息：北京时间5月9日消息，据外媒报道，尽管已经解除了加州限制令，但是加州卫生部门近期还是表示，针对遏制新型冠状病毒传播的封锁措施仍然有效。这也意味着，特斯拉在旧金山工厂重新开工的计划还是泡汤了。



马斯克计划重开旧金山工厂 加州卫生部门不准

此前，特斯拉CEO艾隆·马斯克曾表示，特斯拉在美国唯一的汽车工厂弗里蒙特（Fremont）工厂已经被批准开工。不过，特斯拉工厂所在地的阿拉米达县（Alameda County）则计划关闭至5月底。

上个月底的时候，特斯拉工厂主管向加州费利蒙工厂的喷漆和冲压部门的部分员工发出了通知，要求他们在4月29日到工厂报到。不过令人意外的是，美国旧金山湾区的“居家令”仍然没有到期。

特斯拉公司曾经与员工们沟通过，员工们需要在湾区卫生防护措施到期后的次日（5月4日）重新工作，恢复费利蒙工厂的正常生产。目前，特斯拉方面对于要求员工提前复工的消息不予置评。

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