中关村在线消息：近日，根据知名爆料人士Jon Prosser近期在Geared Up播客上透露的信息，苹果下一代Apple Watch和watchOS 7只重点引入全新的心理健康功能。



据传watchOS 7将依靠血氧传感器提供心理健康功能

Jon Prosser在播客中提到了Apple Watch的新功能，他表示下一代Apple Watch Series 6将包含一个血氧传感器，苹果将利用该传感器实现与心理健康相关的新功能，比如检测恐慌症发作等。

在播客中他说道：目前他们关注最多的以及我希望今年也有可能是明年上线的，我希望在WWDC上宣布心理健康功能。他们可以通过血液中的氧含量以及你的心率，来判断是否有过量呼吸。

他们可以在你惊恐发作之前识别出你的恐慌，并在你的手表上发出警告。尤其是当你在开车时，他们会要求你靠边停车，一旦你停下来后watchOS会提供呼吸练习。

Prosser表示，虽然他希望这个功能在今年发布，但 "也有可能推迟到明年出现。"不过他希望能够在即将到来的WWDC发布会上宣布这个消息。不过如果新功能依赖血氧传感器，那么苹果不大可能会在Apple Watch新款发售之前揭开这个功能。

还有一种可能是，如果老款Apple Watch机型具备检测血氧水平的潜伏能力，目前还不清楚该功能是否会在WWDC上揭晓，或者说该功能不涉及血氧监测。

恐慌症检测传闻最早由EverythingApplePro和泄露者Max Weinbach在4月份分享，他表示，Apple Watch还将能够判断用户何时处于高压力状态。

Weinbach和EverythingApplePro并没有暗示该功能将依赖血氧监测，并表示该功能将在Apple Watch Series 4或以后的Apple Watch系列中提供。【7434975】

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