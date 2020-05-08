魅族17之后，还有GaN充电器以及HD60耳机值得一试

中关村在线消息：魅族今日举办新品发布会，正在发布了全新旗舰产品魅族17，除了手机之外，魅族还推出了多款周边产品，包括HD60头戴式降噪耳机、GaN充电器、魅族超充USB-C移动电源、魅族无线超充板等新品。





魅族降噪耳机HD60搭载索尼旗舰降噪芯片CDX3775，采用全新 40mm 超大镀铍振膜，官方称铍振膜拥有大幅度降低振膜分割运动的高刚性、更大程度降低失真率的高顺性、有效提升耳机瞬态表现的轻质量。魅族还为 HD60 降噪耳机重新设计了头梁，长时间佩戴，仍然轻松舒适。

魅族 HD60 降噪耳机采用了索尼顶级降噪芯片、高通旗舰蓝牙芯片、40mm 镀铍振膜超大发声单元，支持USB-C快充，售价 1099 元，今天晚些时候开启预售。





魅族超充 GaN 三口充电器拥有超强功率，支持多种快充协议。据介绍，这款充电器体积为传统 61W 充电器的 65%。

魅族超充 GaN 三口充电器拥有两个 USB-C 和一个 USB-A 接口，每个接口单独使用输出功率都可以达到最高 65W，更好解决电源接口不够用的问题。





魅族无线超充板采用零棱线极简设计风格，搭配纯白色舒适防滑液态硅胶，为魅族 17 Pro 充电可以实现高达 27W 的无线输出功率。在无线超充板中还加入了超大的主动静音散热风扇，23片刀锋式扇页设计，大幅改善发热。还设计了智能夜间模式，充电板会根据 17 Pro 夜间模式一同运行。

魅族超充 USB-C 移动电源同时支持 USB-A 输出和 USB-C 输入和输出，充电功率升级到了最高 22.5W，支持电源状态显示功能。外壳采用高品质防火、抗冲击材料，细腻、亲肤手感面板。





除了硬件产品外，魅族还推出了PANDAER 17系列T恤售价是269元，5月11日上午10点开售。以及PANDAER 17系列果冻包售价是69元。

当然还有专门为魅族17量身打造的PANDAER 17系列保护壳售价是49元。魅族17系列硅胶保护壳售价是89元。









同时，魅族Lifeme系列单品也更新，推出了Lifeme双肩包售价299元，5月11日上午10点开售。Lifeme相机包售价129元。









魅族17系列5G旗舰新品发布会到此结束，同时魅族宣布魅族17系列将于5月11日全渠道开售，定价为3699元起。【7434572】

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