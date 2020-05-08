拼多多发五一国货热销报告 北京人爱买锅

中关村在线消息：五一期间，拼多多开启“美好生活·中国造”活动，以“让中国人信任中国货，让中国人感受国货性价比”的宗旨主推国货商品。基于此活动，拼多多对平台5.85亿消费者五一期间的国货消费情况进行了统计分析，发布《拼多多五一国货新消费数据报告》。

据拼多多产业带计划负责人王梦家介绍，受新消费思潮和国货品牌潮的双重带动，平台国货销量逐年增加，消费者的观念逐渐从“进口才是好东西”转为“国货真香”。特别是今年2月以来，越来越多的产业带优质产能发力内销市场，与新电商平台进行深度合作，调整产品结构、定价以更好地满足消费者需求，平台国货出现了供给、需求同步增长的现象。

报告显示，五一期间北京人民最爱章丘铁锅和国产空气净化器，广东人民最爱买食品，尤其是“胡建小吃”，云贵川三省买走了五成以上的国产子母床，江浙沪人民买走了四成老北京布鞋。

吃着湖北小龙虾、喝着青岛啤酒成为消费者选择的流行CP组合。广东夺魁“最败家”省份，紧随其后的是山东、江苏、浙江、四川四省。

上海牌硫磺皂、蜂花护发素、大白兔奶糖、回力帆布鞋、梅林午餐肉、三枪内裤等来自上海老字号的国潮经典商品也受到年轻消费者追捧；而浙江宁波、山东青岛、福建泉州、广东深圳等地成为最受全国消费者喜爱的“好物工厂”。

北京人爱铁锅，黑龙江人最怕热





▲拼多多榜单显示，上海地区消费者买走了平台最多的生发水。（数据来源：拼多多美好生活节活动数据）

这个五一，不少地方都迎来了“史上最高温”，一些消费者开始为即将到来的酷暑做准备。其中，位于中国最北端的黑龙江最有“忧患意识”，成为最怕热的省份。五一期间，拼多多合作产业带制造企业生产的空调中，23.1%的产品被黑龙江人买走。在江浙沪脚踩老北京布鞋成为时尚，江苏、浙江、上海三地消费者买走了四成老北京布鞋。

与此同时，位于中国西部的西藏，最热销的商品还是御寒商品。目前，西藏地区五一期间，不少地区的最低气温仍在零度以下。

疫情还没结束，也有消费者五一期间选择在家度过。甘肃成为五一“最宅”省份，平台数据显示，甘肃省最畅销商品为包括擀面杖在内的厨具，宅家做面食成了不少甘肃消费者的五一最佳选择。北京人民关心空气，研究厨艺，买走了大量的章丘铁锅和国产空气净化器；云贵川三省人民则安心装修，买走了五成以上国产子母床。

甘肃人爱吃面食，广东人则更爱购买“小吃食品”。数据报告显示，五一期间拼多多平台食品类目商品中，收货地址在广东的订单占比最高。而有趣的是，广东省消费者五一期间购买最高频的农产品及食品，发货地位于隔壁省份福建的订单占比最高，热销商品包括了佛跳墙、鱼丸、芋泥等等，“广东人爱吃福建小吃”被证实。

复工之后，上海成为中国提振消费的重要城市，也成了最为奔波的城市。数据显示，在生发护发类商品订单中，来自上海区域的订单数量最多。





▲榜单显示，在支持国货这件事上，广东、山东、江苏、浙江、四川等地的消费者“毫不手软”。

分省份来看，广东省五一期间消费力最旺盛，勇夺“败家榜”第一位。山东、江苏、浙江几个经济大省同样不甘落后，分别位居第二至四位。四川省作为唯一一个非沿海地区，挤进了前五位。

尽管消费榜单中，东部沿海省份还位居靠前位置，但整体来看，中西部地区消费正在迎头赶上，四川、河南、河北、湖南、广西、安徽等中西地区已经集体跑步进入分省消费榜前十名，中西部省份消费力正在崛起。

疫情过后，中国产业带好货赢得消费者信赖

除了关注消费者买什么之外，榜单也统计了货从哪里来。

榜单显示，来自浙江、广东、江苏、河北等中国制造产业带的商品最受消费者追捧。特别是浙江宁波厨具、山东青岛啤酒、福建石狮男装、湖北小龙虾、广东深圳数码3C、广东东莞服装等产业链成熟、完善的产业带，平均贡献了七成以上同类目商品的供应。

同时，多款“上海老字号”国潮经典商品也登上榜单，包括上海牌硫磺皂、蜂花护发素、大白兔奶糖、回力帆布鞋、梅林午餐肉、三枪内裤等。据统计，这类国潮经典的消费者平均年龄为25.4岁。

山东的新国货也正获得更多关注，章丘铁锅在五一期间销量暴增，截至5月6日，章丘铁锅商家累计售出2万口手工锻打铁锅。章丘铁锅被誉为“中国第一锅”，最适合中国人的烹饪风格。但长时间以来，中国的很多消费者却更愿意花费几千块采购欧美的国际大品牌。

中国“世界工厂”的称号来源已久，但由于传统零售渠道的限制，导致中国消费者对“中国制造”产业带较为陌生。在此次拼多多发起的“美好生活中国造”活动中，拼多多通过工厂直播、市县长直播、万人团等方式，向全国消费者集中展示了中国具备“低价优质”能力的中国产业带。

参加此次展销的产业带包括了 “中国玩具礼品之都”广东汕头澄海，“箱包之都”河北白沟，“中国竹乡”、凉席主要产地浙江安吉，“中国家电制造业三大集群之一”浙江宁波，中国睡衣主产地广东普宁，中国广场舞服装主产地湖南益阳等。





▲拼多多“美好生活中国造”活动以脍炙人口的方式向消费者介绍了与居民生活密切相关的商品制造、生产聚集地。

“中国制造和中国产业带理应受到更多的关注，产业带与消费者之间理应产生更多直接的连接”，王梦家表示，中国产业带生产和供应了全球、全国同类目的大部分商品，由于传统零售渠道的限制和传统电商渠道的高营销门槛，并没有为消费者所了解。

从消费者端来看，由于经销渠道的层层加价，也难以真正享受“中国制造”带来的福利。据一位参与活动的产业带女装企业负责人透露，出厂价11.9元的女装纯棉T恤，在经过部分品牌经销商的包装和分销后，在零售终端的价格至少是149元，价格翻了12倍。而与此同时，作为生产者的工厂，却只能拿走不到2块钱的利润。

王梦家表示，在过去，很多产业带工厂受限于渠道和品牌运营能力，变成了国外品牌的代工厂，在疫情出现后，外贸订单减少变成了中国产业带转型重生的契机。拼多多也与包括泉州、宁波、东莞等产业带重镇均签订了战略合作协议，将以一系列榜单、工厂直播、秒杀万人团等方式，逐步在心智、渠道上连接产业带与消费者双方，“让产业带好货走入寻常百姓家”。

据了解，“美好生活节·中国造”是中国电商平台首次发起的覆盖全中国产业带的大型促销活动，拼多多目前已成立“中国产业带好货”专项补贴资金，未来一年，将不限量对中国优质产业带好货进行补贴，形成“平台补贴消费者，中国工厂获得流量”的生态。

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