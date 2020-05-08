高通CEO回应与苹果的关系 变得自然许多

中关村在线消息：北京时间5月8日消息，近日高通公司首席执行官史蒂夫·莫伦科夫（Steve Mollenkopf）在接受彭博社采访时被问到了与苹果的关系。莫伦科夫表示随着时间的推移，他们与苹果之间的关系已经正常许多了。



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莫伦科夫认为，尽管苹果与高通出现了专利纠纷并经历了漫长的法律流程，但是最终双方还是达成了和解。在莫伦科夫看来，现在苹果和高通讨论的更多是怎样尽快地发布产品，这样就会显得自然许多了。

此前外媒曝光了高通新一代旗舰SoC骁龙875，现在又有消息显示，今年的骁龙865不会像去年的855一样会有855+这样的升级版本，而是会直接升级到骁龙875。

骁龙875将首次采用X60 5G基带，但尚不清楚会是集成还是外挂式的，人们对嵌入式的期待显然更高。按照这种说法，如果没有骁龙865+，那么骁龙875应该在今年年底就能发布。按照惯例，高通将在12月份举办骁龙技术峰会，届时骁龙875应该就会正式亮相了。

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