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    魅族17全系正式发布 售价3699起 顶配近万元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：魅族在今天下午正式发布了魅族17魅族17 Pro两款机型，售价3699元起，今天17：00全渠道开启预售，5月11日上午10：00正式开卖。

    魅族17正式发布 售价3699起

    魅族17 8GB+128GB版售价3699元；

    魅族17 8GB+256GB版售价3999元；

    魅族17 航母限定版售价4299元，5月27日开启预售，6月1日正式开卖；

    魅族17 Pro 8GB+128GB版售价4299元；

    魅族17 Pro 12GB+256GB版售价4699元；

    魅族17 Pro晓芳窑艺术典藏版售价9999元，限量50套，5月25日上午10：00开售。

    魅族17搭载高通骁龙865芯片，采用第三代极边全面屏，最高12GB+512GB内存组合，4500mAh大容量，支持40W超级闪充。

    影像方面，魅族17全系采用后置6400万像素的四摄摄像头组合，其中6400万像素主摄搭载了IMX686传感器，超级夜景模式3.0，118°超广角摄影的800万像素超广角镜头，2.5cm微距摄影的500万像素摄像头。

    魅族17 Pro则采用了陶瓷工艺机身，LPDDR5，支持27W无线超充和无线反充，特别是晓芳窑艺术典藏版的汝瓷版本让人印象深刻。

    魅族17 Pro同样采用了后置四摄的配置，其中采用了6400万像素的主摄，800万像素长焦镜头，两颗镜头配合下，可实现26mm-210mm全焦段混合无损变焦。3200万像素定制超广角镜头，支持像素四合一技术，129度极限视角和3.0cm超微距摄影。

    （7434275）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/743/7434275.html report 1020 中关村在线消息：魅族在今天下午正式发布了魅族17和魅族17 Pro两款机型，售价3699元起，今天17：00全渠道开启预售，5月11日上午10：00正式开卖。魅族17 8GB+128GB版售价3699元；魅族17 8GB+256GB版售价3999元；魅族17 航母限定版售价4299元，5月27日开启预售，6月1日正式...
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